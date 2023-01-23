Зеленский поручил командованию страны создать военные резервы
Украинскому командованию поставлена задача сформировать резервы личного состава, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление главы государства Владимира Зеленского.
«Задание ставилось военным, чтобы не просто было добавлено к личному составу, а чтобы были резервы, чтобы люди могли не только воевать, но и восстанавливаться. Это внутренние процессы. Ставкой верховного главнокомандующего приняты соответствующие решения. Далее командующие должны это делать и делают, формируют резервы», — заявил президент.
Как отметил Зеленский, он пока не может говорить, как проходят шаги мобилизационных процессов.
Ранее глава украинского Минобороны Алексей Резников заявил, что плохая дисциплина в Вооруженных силах Украины связана с действиями «проплаченных подстрекателей».
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