Зеленский поручил командованию страны создать военные резервы

Украинскому командованию поставлена задача сформировать резервы личного состава, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление главы государства Владимира Зеленского.

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«Задание ставилось военным, чтобы не просто было добавлено к личному составу, а чтобы были резервы, чтобы люди могли не только воевать, но и восстанавливаться. Это внутренние процессы. Ставкой верховного главнокомандующего приняты соответствующие решения. Далее командующие должны это делать и делают, формируют резервы», — заявил президент.

Как отметил Зеленский, он пока не может говорить, как проходят шаги мобилизационных процессов.

Ранее глава украинского Минобороны Алексей Резников заявил, что плохая дисциплина в Вооруженных силах Украины связана с действиями «проплаченных подстрекателей».

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