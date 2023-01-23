«Завязнут в обороне»: Стрелков назвал мобилизацию условием для разгрома Украины

Конфликт на Украине не разрешится в ближайшие месяцы, у сторон нет сил для «разгромных» атак, заявил экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в беседе с НСН.

Накануне глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что судьба украинского конфликта может решиться в ближайшие недели. Стрелков же считает, что к этому нет никаких предпосылок – ни у России, ни у Украины нет сил «для разгрома противника».

«Я считаю, что в ближайшие две-три недели ничего не решится, к этому нет никаких предпосылок. Сил, чтобы разгромить Украину, нет, резервы не созданы, подавляющего превосходства нет ни в людях, ни в технике. Россия базы для своей победы в ходе проведенной мобилизации не создала и заморозила мобилизацию, побед и не будет, речь идет не о неделях и не о ближайших месяцах. Мобилизационные мероприятия могли послужить этому основой. Со стороны Украины картина примерно такая же, есть преимущества по отдельным параметрам. Сил, чтобы разгромить российские войска, не существует», - рассказал он.

В ближайшее время возможно наступление российских сил на запорожском направлении, но оно не завершится разгромом Украины, подчеркнул Стрелков.

«В ближайшие две-три недели могут быть наступления, например, на запорожском фронте российские войска сейчас проявляют активность, в районе Бахмута тоже вялотекущее наступление. Но ни то, ни другое даже при самом хорошем раскладе не завершится разгромом сил Украины. А если Украина нанесет контрудары, они тоже завязнут в обороне российских войск», - сказал собеседник НСН.