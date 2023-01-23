«Завязнут в обороне»: Стрелков назвал мобилизацию условием для разгрома Украины

Экс-министр обороны ДНР в эфире НСН заявил, что судьба украинского конфликта не может решиться в ближайшие недели и даже месяцы из-за нехватки сил.

Конфликт на Украине не разрешится в ближайшие месяцы, у сторон нет сил для «разгромных» атак, заявил экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в беседе с НСН.

Накануне глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что судьба украинского конфликта может решиться в ближайшие недели. Стрелков же считает, что к этому нет никаких предпосылок – ни у России, ни у Украины нет сил «для разгрома противника».

«Я считаю, что в ближайшие две-три недели ничего не решится, к этому нет никаких предпосылок. Сил, чтобы разгромить Украину, нет, резервы не созданы, подавляющего превосходства нет ни в людях, ни в технике. Россия базы для своей победы в ходе проведенной мобилизации не создала и заморозила мобилизацию, побед и не будет, речь идет не о неделях и не о ближайших месяцах. Мобилизационные мероприятия могли послужить этому основой. Со стороны Украины картина примерно такая же, есть преимущества по отдельным параметрам. Сил, чтобы разгромить российские войска, не существует», - рассказал он.

В ближайшее время возможно наступление российских сил на запорожском направлении, но оно не завершится разгромом Украины, подчеркнул Стрелков.

«В ближайшие две-три недели могут быть наступления, например, на запорожском фронте российские войска сейчас проявляют активность, в районе Бахмута тоже вялотекущее наступление. Но ни то, ни другое даже при самом хорошем раскладе не завершится разгромом сил Украины. А если Украина нанесет контрудары, они тоже завязнут в обороне российских войск», - сказал собеседник НСН.

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При этом, по его словам, у ВСУ сейчас также нет никаких перспектив в атаке, даже если Киев получит обещанные Западом танки Leopard.

«Речь идет о двух-трех месяцах, когда эти танки могут добраться до фронта в товарных количествах. Когда это будет, действия российских войск будут сильно затруднены, наши войска будут нести дополнительные потери в людях и технике, где-то противник может осуществить успешные оперативные наступления, но даже трехсот единиц такого рода недостаточно для того, чтобы Украина разгромила Российскую Федерацию. Решающего военного значения эти поставки не имеют», - добавил он.

Канцлер Германии Олаф Шольц не сможет противостоять одновременному давлению со стороны США, восточноевропейских государств и ряда СМИ и политиков внутри страны, он вынужден будет поставить Leopard на Украину. Об этом ранее НСН заявил бывший советник правительства ФРГ Александр Рар.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:УкраинаСпецоперация
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