Песков: некоторые пункты указа о мобилизации продолжают действовать

Указ Путина о частичной мобилизации предусматривает кроме призыва нужного числа граждан на военную службу, но и другие мероприятия Министерства обороны. Поэтому он продолжает действовать, пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Призыв по частичной мобилизации осуществлялся до достижения установленной численности, необходимой для выполнения вооруженными силами поставленных задач. Минобороны рапортовало, что установленная численность была достигнута, в связи с чем призыв граждан был остановлен, завершен. Но кроме призыва граждан на военную службу частичная мобилизация включает и другие мероприятия. Это связано с выполнениям обязанностей военнослужащими и так далее. В этой части она продолжает работать», - сказал Песков.