Песков: некоторые пункты указа о мобилизации продолжают действовать
Указ Путина о частичной мобилизации предусматривает кроме призыва нужного числа граждан на военную службу, но и другие мероприятия Министерства обороны. Поэтому он продолжает действовать, пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Призыв по частичной мобилизации осуществлялся до достижения установленной численности, необходимой для выполнения вооруженными силами поставленных задач. Минобороны рапортовало, что установленная численность была достигнута, в связи с чем призыв граждан был остановлен, завершен. Но кроме призыва граждан на военную службу частичная мобилизация включает и другие мероприятия. Это связано с выполнениям обязанностей военнослужащими и так далее. В этой части она продолжает работать», - сказал Песков.
При этом представитель Кремля отказался назвать, какие именно имеются ввиду мероприятия, который проводит Минобороны. Песков сослался на секретные пункты к указу о частичной мобилизации.
«Это касается в том числе закрытого пункта [указа]», - завил он.
Военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков накануне высказал уверенность в проведении второй волны мобилизации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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