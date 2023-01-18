«Последний резерв»: Украина готова на переговоры после сдачи Соледара
ВСУ оказались в сложном положении после потери Соледара и взламывания центрального узла обороны, на этом фоне в Киеве заявляют о готовности переговоров с Россией, если они будут основываться на принципах права.
Украина готова рассмотреть возможность переговоров с Россией, если они будут основываться на ряде базовых, универсальных принципов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в интервью изданию «Факты».
По его мнению, Москва на сегодняшний день хочет не «настоящих переговоров», а только согласия Киева на выдвинутые ультиматумы.
«Нужно правильно называть вещи своими именами. То, что сейчас Россия называет переговорами, — это не переговоры, они приглашают нас приехать и подписать ультиматум. Украина не отказывается от переговоров. Но Украина говорит о том, что эти переговоры должны основываться на определенном количестве принципов», — заявил Никифоров.
Он уточнил, что речь идет об универсальных принципах — это уважение к Уставу ООН, уважение к территориальной целостности и суверенитету Украины, принцип верховенства права, компенсация ущерба, а также гарантии того, что подобное больше не произойдет.
«Это базовые, универсальные принципы, подходящие к любой ситуации. Если переговоры будут базироваться на этих принципах, Украина, я думаю, рассмотрит возможность таких переговоров очень и очень серьезно», — заверил Никифоров.
Между тем Запад продолжает рассчитывать на победу Украины на поле боя. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на полях Всемирного экономического форума в Давосе призвала не ограничивать арсенал оружия для Украины, а предоставить стране любое вооружение, которое Киев может использовать, в том числе современные системы. Она выразила надежду, что на встрече контактной группы по Украине на авиабазе Рамштайн в Германии 20 января будет сделан шаг по соответствующему вопросу.
В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала заявление главы Еврокомиссии и задалась вопросом: «Ядерное, что ли?».
Таким образом, на Украину продолжает поступать огромное количество вооружений. Газета The New York Times со ссылкой на источники среди американских и израильских чиновников 17 января сообщила, что Вашингтон и Тель-Авив достигли соглашения о поставке на Украину около 300 тысяч 155-миллиметровых артиллерийских боеприпасов с американских складов, расположенных на территории Израиля.
Как отмечает издание, примерно 150 тысяч артиллерийских снарядов к настоящему моменту уже переправлены в Европу. Предположительно, они будут доставлены на Украину через Польшу. The New York Times подчеркивает, что предыдущее правительство Израиля изначально выступало против отправки боеприпасов с американских складов, расположенных на территории страны, в том числе из-за нежелания портить отношения с Москвой.
Тем временем перед Украиной складывается непростая ситуация на поле боя. Военный эксперт Владислав Шурыгин заявил газете «Известия», что с потерей Соледара украинские силы оказались в сложном положении. По его словам, сейчас у ВСУ остается два варианта — либо попытаться контратаковать, либо отводить войска на следующие рубежи.
«У них сейчас много проблем, большие потери, и взламывание центрального узла обороны, конечно, не вдохновляет на стойкость. Украинское командование будет сейчас затыкать эту пробоину людьми и возводить следующую линию обороны. На контрудар у них силы есть, но это их последний резерв. А если они не будут наступать, надо будет отходить на линию Константиновка-Дружковка-Краматорск. Северск у них будет под ударом», — сказал Шурыгин.
При этом в Украине и на Западе уже четко понимают, как именно Россия может победить. Украинский депутат Егор Черниев 18 января заявил, что у президента РФ Владимира Путина есть два сценария окончания конфликта — быстрая победа России после перекрытия транспортных путей или постепенное окружение восточных украинских территорий. Слова Черниева привел журнал Newsweek. С таким утверждением согласился и Сет Джонс, директор программы международной безопасности и проекта транснациональных угроз в Центре стратегических и международных исследований.
Так, о необходимости перекрыть транспортные пути поставок вооружений Украине еще 16 ноября говорил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев. В разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» он отмечал, что нужно наносить удары не по инфраструктуре, а по мостам, тоннелям и железнодорожным узлам.
«Есть железнодорожный узел на границе Украины и Польши, через который идут все поставки западного оружия, техники, вот этот узел нужно было уничтожить и еще несколько мостов и тоннелей. Это было бы намного эффективнее, чем обстреливать энергосистему Украины. Наверное, тут какие-то политические моменты. Нужны более решительные меры, стыдно слушать новости про обстрелы наших территорий», - говорил Соболев.
Ранее бывший офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что Киев начнет терпеть поражение еще до поставок Украине нового вооружения.
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