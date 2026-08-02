Десять человек пострадали при взрыве газа в частном доме в Карачаево-Черкесии
Десять человек пострадали в результате взрыва газа в частном доме в городе Усть-Джегута (Карачаево-Черкесия). Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы региона.
По предварительным данным, семерым из пострадавших потребовалась госпитализация.
Как уточняет Telegram-канал 112, причиной проишествия стал газовый баллон, стоявший на летней кухне, а взрыв произошел во время подготовки к свадьбе. При этом откладывать торжество не стали - свадебная церемония запланирована на вечер.
Ранее три человека пострадали при взрыве газа в подмосковном Егорьевске, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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