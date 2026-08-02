Десять человек пострадали при взрыве газа в частном доме в Карачаево-Черкесии

По предварительным данным, семерым из пострадавших потребовалась госпитализация.

Как уточняет Telegram-канал 112, причиной проишествия стал газовый баллон, стоявший на летней кухне, а взрыв произошел во время подготовки к свадьбе. При этом откладывать торжество не стали - свадебная церемония запланирована на вечер.

Ранее три человека пострадали при взрыве газа в подмосковном Егорьевске, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

