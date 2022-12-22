Блинкен: поставки оружия Украине увеличивают шансы на переговоры с Россией
Поставки вооружений Украине увеличивают шансы на переговоры с Россией. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает ТАСС.
По его словам, президент России Владимир Путин пока не проявляет какого-либо интереса к значимому дипломатическому взаимодействию.
«Пока президент Путин не изменит курс, самый лучший способ повысить шансы на установление справедливого и долгосрочного мира, действительно укрепить перспективы значимого дипломатического взаимодействия — это продолжать нашу активную поддержку Украины», — подчеркнул глава Госдепа.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,7 млн+7 451 / сут.
Умерли
393 тыс.+54 / сут.
Выздоровели
21,1 млн+9 243 / сут.
- Блинкен: поставки оружия Украине увеличивают шансы на переговоры с Россией
- Путин сравнил спецоперацию на Украине с курочкой
- Путин: Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной
- Глава Росмолодежи заявила, что 77% молодых людей являются патриотами
- Мировые СМИ отреагировали на встречу Байдена и Зеленского
- Кинозал в Музее космонавтики в Калуге откроется премьерой «Чебурашки»
- Глава Генштаба ВС РФ назвал ракеты «Кинжал» неуязвимыми для ПВО Украины
- Курс доллара опустился ниже 69 рублей
- США в очередной раз расширили санкции в отношении России
- Путин заявил, что праздничную встречу в Кремле в этом году отменили
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru