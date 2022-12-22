Блинкен: поставки оружия Украине увеличивают шансы на переговоры с Россией

«Пока президент Путин не изменит курс, самый лучший способ повысить шансы на установление справедливого и долгосрочного мира, действительно укрепить перспективы значимого дипломатического взаимодействия — это продолжать нашу активную поддержку Украины», — подчеркнул глава Госдепа.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

