Блинкен: поставки оружия Украине увеличивают шансы на переговоры с Россией

Поставки вооружений Украине увеличивают шансы на переговоры с Россией. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает ТАСС.

По его словам, президент России Владимир Путин пока не проявляет какого-либо интереса к значимому дипломатическому взаимодействию.

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«Пока президент Путин не изменит курс, самый лучший способ повысить шансы на установление справедливого и долгосрочного мира, действительно укрепить перспективы значимого дипломатического взаимодействия — это продолжать нашу активную поддержку Украины», — подчеркнул глава Госдепа.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
ТЕГИ:ПереговорыПутинРоссияУкраинаОружиеПоставкиСША
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