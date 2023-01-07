В США заявили о проигрыше Киева до поставок нового оружия
Бывший офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер считает, что Киев начнет терпеть поражение до поставок Украине нового вооружения. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
По мнению бывшего американского военного, время играет в пользу России.
«К несчастью для Украины и остальных, России не нужно ждать… Москва будет готова к сражению до того, как хоть что-то из обещанного вооружения перейдет от фазы презентации в PowerPoint к внедрению на Украине», — заявил Риттер.
По его словам, техника НАТО может стать мишенью для российских войск при транспортировке.
Чтобы предотвратить поставки вооружений в зону СВО на Украине, депутат Госдумы, генерал-лейтенант Виктор Соболев в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» предложил разбомбить мосты.
«Нам надо бы как-то думать о будущем. Мы должны предотвратить поставки западного оружия в зону боевых действий. Для этого нужно разгромить железнодорожные узлы. Важнейший узел находится на границе Украины с Польшей. Также нужно разгромить мосты и тоннели, даже не все, а в западной части», - заметил генерал-лейтенант.
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