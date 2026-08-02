Пять человек погибли, 41 пропал без вести при пожаре на пароме в Индонезии

По имеющейся информации, на борту судна, следовавшего по маршруту Сурабая (провинция Восточная Ява) — Макасар (остров Сулавеси), находились 271 человек, включая пассажиров и экипаж. Спасательным службам уже удалось эвакуировать 225 человек. Поисковая операция на месте происшествия продолжается. Причина возгорания пока не установлена.

В прошлом году как минимум пять человек погибли в результате пожара на пассажирском пароме KM.BARCELONA V.A, недалеко от индонезийского острова Талисе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».