Пять человек погибли, 41 пропал без вести при пожаре на пароме в Индонезии

Пять человек погибли и 41 числится пропавшим без вести в результате пожара на пассажирском пароме у берегов острова Мадура в Индонезии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные национального поисково-спасательного ведомства.

СМИ: Как минимум пять человек погибли в результате пожара на пароме в Индонезии

По имеющейся информации, на борту судна, следовавшего по маршруту Сурабая (провинция Восточная Ява) — Макасар (остров Сулавеси), находились 271 человек, включая пассажиров и экипаж. Спасательным службам уже удалось эвакуировать 225 человек. Поисковая операция на месте происшествия продолжается. Причина возгорания пока не установлена.

В прошлом году как минимум пять человек погибли в результате пожара на пассажирском пароме KM.BARCELONA V.A, недалеко от индонезийского острова Талисе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот видео
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