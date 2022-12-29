Лавров: Россия не будет вести переговоры на основе «формулы мира» Зеленского

По словам главы МИД, Киев не готов к диалогу.

«Выдвигая разного рода идеи и "формулы мира", Зеленский лелеет иллюзию добиться при помощи Запада вывода наших войск с российской территории Донбасса, Крыма, Запорожья и Херсонщины, выплаты Россией репараций, явки "с повинной в международные трибуналы" и тому подобное», — отметил Лавров.

Министр подчеркнул, что Россия не будет ни с кем разговаривать на таких условиях, пишет «Свободная пресса». При этом Москва не отказывалась от идеи дипломатического решения конфликта. Лавров напомнил, что после начала специальной военной операции стороны провели несколько раундов переговоров, однако процесс показал «полную несамостоятельность Зеленского в принятии важных решений».

«Уже в апреле по указке англосаксов, заинтересованных в продолжении боевых действий, он быстро прекратил переговоры и резко ужесточил свою позицию», — указал глава МИД России.

Лавров затруднился сказать, остались ли на Украине адекватные политики, «особенно с учетом распространившейся там практики подавления инакомыслия и бессудных расправ с несогласными».

В ноябре Зеленский предоставил ряд условий для возобновления переговоров с Россией по урегулированию конфликта, напоминает Ura.ru. В список киевских властей включили в том числе восстановление территориальной целостности Украины, возмещение всех убытков, наказание военных преступников и «гарантии, что это не повторится».

