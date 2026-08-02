Минобороны: ВС России поразили три судна с военными грузами для ВСУ
Вооруженные силы РФ поразили портовую инфраструктуру и суда с военными грузами в акватории Черного моря и в порту Николаев. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве отметили, что в течение дня российские войска продолжали наносить удары по объектам транспортной инфраструктуры Украины, задействованным в интересах ВСУ.
Согласно сообщению Минобороны, с применением ударных беспилотных летательных аппаратов были поражены сухогруз, перевозивший грузы военного назначения в акватории Черного моря, а также объекты в порту Николаев. Там были уничтожены элементы портовой инфраструктуры, два сухогруза, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ, и морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров.
Ранее в Минобороны сообщили, что силы ПВО за сутки сбили 1158 БПЛА ВСУ, что стало абсолютным рекордом, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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