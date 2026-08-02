Два вертолета столкнулись в Греции во время тушения лесного пожара
Два вертолета столкнулись в воздухе при тушении лесного пожара в Греции. Об этом сообщает газета Kathimerini со ссылкой на местную пожарную службу.
По данным издания, инцидент случился в районе Псата в ходе проведения противопожарных работ.
Изначально поступали сообщения о пропаже пилотов, однако в ведомстве уточнили, что по предварительным данным экипаж одного из вертолетов, состоящий из двух человек, удалось обнаружить. Поисково-спасательная операция на месте продолжается.
Тем временем масштабный лесной пожар продолжает бушевать к западу от Афин. Пожар уже уничтожил тысячи гектаров леса и десятки жилых домов. Около 500 пожарных пока не могут сдержать распространение огня. По обвинению в непреднамеренном поджоге арестованы 2 человека. По версии полиции, возгорание могло произойти из-за искр от кабелей, соединяющих принадлежащую задержанным ветроэлектростанцию с центральной энергосетью.
Ранее из-за лесных пожаров взорвались снаряды времен Второй мировой войны на складе во Франции, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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