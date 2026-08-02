Свежих продуктов не хватает в Сеуте из-за миграционного кризиса
Из-за многодневного миграционного кризиса и сбоев в работе городских служб супермаркеты испанского анклава Сеута столкнулись с острым дефицитом свежих продуктов. Об этом сообщают РИА Новости.
В крупных торговых сетях, таких как Lidl и Mercadona, наблюдается нехватка хлеба, мяса, птицы и рыбы. Также практически опустели полки с овощами и охлажденной продукцией, включая питьевые йогурты.
Представитель сети Lidl сообщил, что новые поставки товаров ожидаются в течение воскресенья. Он добавил, что обстановка в городе постепенно нормализуется, однако для обеспечения безопасности у входов в магазины теперь постоянно дежурят сотрудники полиции.
Ранее на фоне массового наплыва мигрантов и последовавших беспорядков многие магазины, аптеки, бары и автозаправочные станции Сеуты были вынуждены закрыться. Хотя часть предприятий постепенно возобновляет работу, некоторые владельцы по-прежнему ограничивают доступ посетителей внутрь.
Обстановка в Сеуте обострилась в конце июля из-за массового проникновения мигрантов с территории Марокко. По словам мэра-президента города Хуана Хесуса Виваса, только за одни сутки (в пятницу) в Сеуту проникли около 60 тысяч человек. Для стабилизации обстановки в городе дополнительно задействованы около 3 тысяч силовиков, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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