Отпугивают визы: Почему россияне продают квартиры в Черногории

«Что касается Черногории — действительно число объявлений выросло. Причем речь идет именно об объявлениях от частных лиц, поскольку общий объем рынка Черногории не очень велик. Плюс несколько десятков, может быть, сотня объявлений от россиян большой погоды в этом смысле не сделают. То есть нельзя сказать, что в Черногории начались массовые распродажи. Но именно частные собственники из России, которые, как правило, владели не очень дорогими объектами, сейчас такую недвижимость стали продавать чаще. Это связано с тем, что до начала этого года недвижимость в собственности в Черногории позволяла находиться в стране в течение года без визы, просто каждый год статус нужно было продлевать. Но сейчас с начала 2026 года право на ВНЖ в Черногории дает только недвижимость в собственности по цене от €150 тысяч. Это интересно далеко не всем», - рассказал Березин.

По его словам, россиян в том числе отпугивает введение визового режима, поэтому они тоже продают квартиры в Черногории.