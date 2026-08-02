Отпугивают визы: Почему россияне продают квартиры в Черногории
Специалист по недвижимости Филипп Березин в эфире НСН подтвердил, что с 2022 года россияне активнее всего продают недвижимость в Европе, но теперь этот процесс сложнее.
Россияне стали чаще продавать недвижимость в Черногории, потому что их отпугивает введение визового режима, к тому же теперь ВНЖ в республике можно получить только при наличии в собственности недвижимости стоимостью от €150 тысяч. Об этом в беседе с НСН заявил главный редактор портала Рrian.ru о зарубежной недвижимости Филипп Березин.
Ранее издание «Коммерсантъ» сообщило, что собственники из России начали выставлять недвижимость в Черногории на продажу. Отмечается, что число объявлений за год увеличилось на 10–15%.
Известно, что недвижимость в Черногории есть у 4,5 тысячи россиян, многие из которых сдают ее туристам. Но делать это станет сложнее, так как из-за введения с 1 ноября виз для россиян их поток в страну может снизиться на 30%. Березин подтвердил, что в последнее время граждане РФ активно продают недвижимость в Европе.
«С 2022 года россияне активнее всего продают недвижимость в Европе. Это связано с тем, что добраться до Европы сложнее, никаких визовых преимуществ недвижимость в собственности именно в Европе сейчас не дает, и поэтому тренд такой есть. Даже не в первую очередь в Черногории — в последние годы можно выделить Болгарию, где в свое время покупали десятками тысяч объекты ежегодно. Сейчас тренд обратный — то есть сейчас, если граждане России и покупают недвижимость в Болгарии, то, как правило, это те, у кого есть еще какой-то паспорт кроме российского, и есть вид на жительство в какой-нибудь европейской стране», - объяснил он.
При этом специалист по зарубежной недвижимости также подтвердил рост числа объявлений о продаже жилья россиян в Черногории.
«Что касается Черногории — действительно число объявлений выросло. Причем речь идет именно об объявлениях от частных лиц, поскольку общий объем рынка Черногории не очень велик. Плюс несколько десятков, может быть, сотня объявлений от россиян большой погоды в этом смысле не сделают. То есть нельзя сказать, что в Черногории начались массовые распродажи. Но именно частные собственники из России, которые, как правило, владели не очень дорогими объектами, сейчас такую недвижимость стали продавать чаще. Это связано с тем, что до начала этого года недвижимость в собственности в Черногории позволяла находиться в стране в течение года без визы, просто каждый год статус нужно было продлевать. Но сейчас с начала 2026 года право на ВНЖ в Черногории дает только недвижимость в собственности по цене от €150 тысяч. Это интересно далеко не всем», - рассказал Березин.
По его словам, россиян в том числе отпугивает введение визового режима, поэтому они тоже продают квартиры в Черногории.
«Россияне были одними из активных покупателей (недвижимости – прим. НСН) в Черногории. Но ничуть не менее активно покупают сербы, много покупают турки. Вообще в Черногории нет превалирующей нации покупателей. Там многие покупают довольно приличные объемы. И европейцы в Черногорию могут въезжать без визы, а для россиян эти изменения (введение визы с осени – прим. НСН) более существенные. То есть добраться до Черногории теперь будет сложнее, и получить черногорскую визу — тоже дополнительное напряжение. Тут два момента: ВНЖ теперь можно получить только при недвижимости в собственности от €150 тысяч, и второй фактор, который сейчас уже больше влияет, это, конечно, тоже визовый режим. Он тоже кого-то отпугивает: если бы можно было приезжать в свою собственность просто без визы, а если нельзя, то это неприятно», - подчеркнул специалист.
Однако Березин отметил, что россияне не сильно торопятся продавать недвижимость в Европе, тем более, это стало гораздо сложнее, чем раньше.
«(В Европе – прим. НСН) таких спешных покупок: "Продам по любой цене" — практически нет. К тому же сейчас не очень выгодный для продажи курс евро. Например, в Болгарии много случаев, когда россияне изначально запрашивают более высокую цену, чем рыночную, по которой покупатели приобретать не готовы. Дикой спешки нет, тем более что продажи в Европе это тоже сейчас не простой процесс. То есть он более сложный, чем был до 2022 года. Но, кто принял решение, начинает искать покупателя. Иногда это делают в России, потому что в некоторых случаях даже проще продать своему соотечественнику», - заключил собеседник НСН.
Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» подчеркнул, что, если в Черногории введут визы для россиян и белорусов, как в странах-кандидатах на вступление в Шенген, потери для туристов будут большими, и путешественникам проще будет сделать шенгенскую визу и поехать, например, в Грецию или Испанию.
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