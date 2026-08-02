Пашинян переназначен премьер-министром Армении

Ранее сегодня Пашинян объявил об отставке действующего правительства, которую президент утвердил. При этом члены правительства останутся исполнять свои обязанности вплоть до утверждения нового состава.

Право самостоятельно формировать кабмин и выдвигать кандидатуру премьера правящая партия получила благодаря победе на июньских парламентских выборах. Тогда «Гражданский договор» заручился поддержкой 49,74% избирателей, завоевав 64 депутатских мандата. Оставшиеся места в парламенте распределились между блоком «Сильная Армения», набравшим 23,27% голосов (29 мест), и блоком «Армения», за который отдали голоса 9,92% избирателей (12 мест).

Ранее Пашинян попросил президента России Владимира Путина помочь с экспортом армянских товаров в Россию, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».