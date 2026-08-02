Пашинян переназначен премьер-министром Армении
Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал указ о назначении лидера партии «Гражданский договор» Никола Пашиняна на пост премьер-министра республики. Указ опубликован на официальном сайте главы государства.
Ранее сегодня Пашинян объявил об отставке действующего правительства, которую президент утвердил. При этом члены правительства останутся исполнять свои обязанности вплоть до утверждения нового состава.
Право самостоятельно формировать кабмин и выдвигать кандидатуру премьера правящая партия получила благодаря победе на июньских парламентских выборах. Тогда «Гражданский договор» заручился поддержкой 49,74% избирателей, завоевав 64 депутатских мандата. Оставшиеся места в парламенте распределились между блоком «Сильная Армения», набравшим 23,27% голосов (29 мест), и блоком «Армения», за который отдали голоса 9,92% избирателей (12 мест).
Ранее Пашинян попросил президента России Владимира Путина помочь с экспортом армянских товаров в Россию, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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