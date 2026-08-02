Россиянка Жовнер стала чемпионкой Европы по академической гребле
Российская гребчиха Мария Жовнер завоевала золотую медаль в соревнованиях одиночек легкого веса на чемпионате Европы по академической гребле в итальянском Варезе.
Жовнер показала лучший результат, преодолев дистанцию за 7 минут 30,47 секунды. Серебряным призером стала представительница Нидерландов Тоска Кеттлер (7.36,58), а бронзовую медаль завоевала гречанка Гавриэла Лиолиу (7.39,14).
Турнир в Варезе стартовал 31 июля и завершится 2 августа. Российские спортсмены принимают участие в соревнованиях в нейтральном статусе, так как международная федерация гребного спорта (World Rowing) отказалась возвращать россиянам флаг и гимн. В федерации заявили, что приняли к сведению решение Международного олимпийского комитета (МОК) относительно россиян, но продолжат допускать их к соревнованиям только в нейтральном статусе.
Ранее МОК временно восстановил в правах Олимпийский комитет России и рекомендовал международным федерациям снять ограничения с российских спортсменов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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