МИД: Переговоры с Украиной при их возобновлении должны быть прямыми

Переговоры России и Украины будут прямыми, без посредников в случае их возобновления. Об этом заявил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук в интервью ТАСС.

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«Если и когда эти контакты возобновятся, то они, скорее всего, тоже будут прямыми. И это было бы лучшим вариантом, поскольку, как показывает практика, западные посредники часто преследуют собственные цели и пытаются влиять на ход переговоров», — подчеркнул дипломат.

По мнению главы второго департамента стран СНГ, посредники нацелены не на урегулирование конфликта, а на удовлетворение собственных политических и экономических интересов, отмечает телеканал «360».

Полищук отметил, что ранее российская сторона общалась с украинской напрямую, используя «площадки, которые нам любезно предоставлялись». Как напомнил дипломат, в минувшем году три раунда переговоров представителей Москвы и Киева прошли в Белоруссии, один — в Турции. Кроме того, стороны «практически ежедневно» проводили беседы по видеосвязи.

Также Полищук отметил, что при возобновлении переговоров с Украиной должно учитываться вхождение новых регионов в состав РФ, пишет Газета.ру.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПереговорыУкраинаМИД РФ
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