Две взрослые белухи с тремя детенышами спасены в Хабаровском крае
В Хабаровском крае спасли трех детенышей и двух взрослых белух, застрявших на мели во время отлива в устье реки Уда в Тугуро-Чумиканском районе. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Демешин в своем Telegram-канале.
По словам главы региона, первыми животных заметили студенты, работавшие на путине. Они отогнали собак, сообщили о происшествии в единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) и незамедлительно приступили к спасению китов. Вскоре к ним присоединились работники предприятия «Чуттан», сотрудники районной администрации и прокуратуры, а также неравнодушные жители.
Губернатор уточнил, что если детенышей удалось быстро снять с камней, то для освобождения взрослых особей, застрявших основательно, пришлось привлекать грузовик с краном. На протяжении всей операции, которая, по словам главы района Изабеллы Осиповой, заняла около двух часов, белух непрерывно поливали водой.
В настоящее время животные находятся в безопасности, однако люди продолжают дежурить на берегу до наступления прилива, чтобы убедиться, что киты благополучно уплывут в море.
Ранее ученые РАН выяснили, что почти вся популяция серых китов, оставшихся на планете, обитает у берегов Камчатки, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Отпугивают визы: Почему россияне продают квартиры в Черногории
- Пашинян переназначен премьер-министром Армении
- Пять человек погибли, 41 пропал без вести при пожаре на пароме в Индонезии
- Две взрослые белухи с тремя детенышами спасены в Хабаровском крае
- В Иране опровергли заявления об открытии Ормузского пролива
- «Рассчитано на экспатов»: Кто будет смотреть «Мастера и Маргариту» в США
- Около 3 тысяч силовиков направлены в испанскую Сеуту из-за миграционного кризиса
- СМИ: CША и Япония впервые за 15 лет провели совместную валютную интервенцию
- Собянин: Виновные в теракте на Кудринской площади будут наказаны
- Король Марокко назвал самую длинную трассу в Африке в честь Трампа