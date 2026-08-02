Две взрослые белухи с тремя детенышами спасены в Хабаровском крае

По словам главы региона, первыми животных заметили студенты, работавшие на путине. Они отогнали собак, сообщили о происшествии в единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) и незамедлительно приступили к спасению китов. Вскоре к ним присоединились работники предприятия «Чуттан», сотрудники районной администрации и прокуратуры, а также неравнодушные жители.

Губернатор уточнил, что если детенышей удалось быстро снять с камней, то для освобождения взрослых особей, застрявших основательно, пришлось привлекать грузовик с краном. На протяжении всей операции, которая, по словам главы района Изабеллы Осиповой, заняла около двух часов, белух непрерывно поливали водой.

В настоящее время животные находятся в безопасности, однако люди продолжают дежурить на берегу до наступления прилива, чтобы убедиться, что киты благополучно уплывут в море.

Ранее ученые РАН выяснили, что почти вся популяция серых китов, оставшихся на планете, обитает у берегов Камчатки, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».