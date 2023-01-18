Премьер Нидерландов: Только Зеленский может начать мирные переговоры

По его словам, Запад не может заставить украинского лидера это сделать.

«Кто может решить, вступать ли в мирные переговоры или нет? Только один человек может решить это вместе со своим правительством — это президент Украины, а также народ этой страны», — сказал глава правительства.

Рютте считает, что если западные лидеры позвонят Зеленскому с просьбой начать переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, он не согласится.

Украина готова к переговорам с Россией, если они будут строиться на универсальных постулатах международного права, сообщил ранее пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров.

