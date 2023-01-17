В Киеве назвали условия переговоров с Россией

Он отметил, что речь идет о верховенстве права, уважении к Уставу ООН и к суверенитету и территориальной целостности Украины.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности организации по Украине заявил, что спецоперация завершится, когда будут достигнуты ее цели, при этом Россия готова к возможному урегулированию ситуации путем переговоров. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

