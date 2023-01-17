В Киеве назвали условия переговоров с Россией

Украина готова к переговорам с Россией, если они будут строиться на универсальных постулатах международного права.Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров в интервью изданию «Факты».

Адмирал США допустил, что Москва и Киев вернутся к диалогу после зимы

Он отметил, что речь идет о верховенстве права, уважении к Уставу ООН и к суверенитету и территориальной целостности Украины.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности организации по Украине заявил, что спецоперация завершится, когда будут достигнуты ее цели, при этом Россия готова к возможному урегулированию ситуации путем переговоров. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПереговорыУкраинаРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры