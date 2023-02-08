«Передать обезьяне ядерное оружие?»: Украина угрожает ударами по территории России

Бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что Украина уже сегодня может обладать ядерным оружием.

«Я не исключаю наличия у Украины ядерного оружия, поскольку у украинцев есть атомные электростанции, ученые, лаборатории, ноу-хау. То есть у них есть все, чтобы иметь такое оружие. В принципе, на сегодняшний день никто украинцам не запретит его иметь», - отметил он в беседе с Radio ZET.

Накануне украинский посол в Германии Алексей Макеев заявил, что Киев намерен начать обсуждение ядерного статуса страны. При этом посол оговорился, что у него нет «готового предложения» о том, как это могло бы выглядеть.

Если Украине удастся получить ядерный статус, то Россия нанесет превентивный удар по промышленным украинским объектам, которые могут быть причастны к созданию любого вида ядерного оружия и средств его доставки, заявил на этом фоне эксперт по вопросам ядерного разоружения, член-корреспондент Академии военных наук РФ Владимир Козин в разговоре с НСН.