«Передать обезьяне ядерное оружие?»: Украина угрожает ударами по территории России
Польский генерал допустил, что Киев уже может обладать ядерным оружием, а секретарь СНБО Украины призвал уничтожить ряд объектов на территории РФ. Российская сторона предупреждает об ответе.
Бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что Украина уже сегодня может обладать ядерным оружием.
«Я не исключаю наличия у Украины ядерного оружия, поскольку у украинцев есть атомные электростанции, ученые, лаборатории, ноу-хау. То есть у них есть все, чтобы иметь такое оружие. В принципе, на сегодняшний день никто украинцам не запретит его иметь», - отметил он в беседе с Radio ZET.
Накануне украинский посол в Германии Алексей Макеев заявил, что Киев намерен начать обсуждение ядерного статуса страны. При этом посол оговорился, что у него нет «готового предложения» о том, как это могло бы выглядеть.
Если Украине удастся получить ядерный статус, то Россия нанесет превентивный удар по промышленным украинским объектам, которые могут быть причастны к созданию любого вида ядерного оружия и средств его доставки, заявил на этом фоне эксперт по вопросам ядерного разоружения, член-корреспондент Академии военных наук РФ Владимир Козин в разговоре с НСН.
«Старому, выжившему из ума Байдену, все-таки, подскажут, что нельзя передавать обезьяне ядерное оружие. Россия будет однозначно против в резкой форме. Как Киев может обойти это? Создать свое собственное оружие он не сможет. Никто на это не пойдет, это очередная психическая атака. Но если это случится, то Россия превентивным ударом уничтожит все украинские промышленные и исследовательские объекты, которые будут причастны к созданию ядерного оружия в любом виде», - эмоционально высказался он.
После распада СССР Украина унаследовала внушительный ядерный арсенал. Но в 1994 году Украина, Россия, США и Британия подписали Будапештский меморандум, который является международным соглашением о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. В соответствии с договором ядерный арсенал на территории Украины был ликвидирован, а ядерные державы обязались гарантировать Киеву безопасность.
При этом Владимир Зеленский 19 февраля прошлого года на Мюнхенской конференции заявил о намерении инициировать саммит стран — участниц Будапештского меморандума. Тогда он отметил, что меморандум будет признан Киевом как недействительный вместе с пунктами, подписанными в 1994 году, если саммит не состоится и не предоставит Украине гарантии безопасности.
Российская сторона заявляла, что одной из причин начала спецоперации на Украине стали именно публичные заявления Киева о желании иметь ядерное оружие. Конечно, Москва периодически напоминает о своем ядерном потенциале, но ядерную войну решительно исключает из возможных вариантов развития ситуации на Украине.
Накануне заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил всех, что Россия нанесет «удары возмездия», если Украина решится атаковать Крым, «никаких переговоров не будет». При этом Москва не ограничивает себя и применит любое оружие - в зависимости от характера угроз и в соответствии с действующими доктринами.
После этого генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что ядерные державы не должны первыми применять ядерное оружие, он также на всякий случай предложил вообще отказаться от этого вида вооружений.
Несмотря на то, что тема ядерного оружия периодически появляется в информационном пространстве, специалисты называют угрозу такого противостояния маловероятной. С другой стороны, ситуация накаляется не только в связи с решением США и Евросоюза поставлять Киеву больше вооружения, но и после призывов отдельных украинских политиков использовать это оружие для ударов по территории России.
Так, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов, отвечая на вопрос об украинских ударах по территории РФ, заявил, что Украина «должна уничтожить объекты», которые наносят ей ущерб.
До этого бывший советник президента США Джон Болтон заявил, что украинская армия «имеет полное право» наносить удары по территории России. Своими откровениями высокопоставленный чиновник поделился в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым, более известными как Вован и Лексус. Экс-советник президента США думал, что общается с бывшим президентом Украины Петром Порошенко.
В конце января советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о возможных ударах по Москве, Санкт-Петербургу и Екатеринбургу. Фрагмент интервью советника был опубликован в Telegram-канале «Политика страны».
По словам Подоляка, в России неизбежна «внутренняя эскалация» конфликта и атаки на «изнеженные» города, «которые думали, что живут в другой реальности».
Позже он сам же опроверг свои слова и заверил, что Украина не наносит удары по территории России, а предоставленное Западом вооружение Киев использует только для обороны.
При этом ранее стало известно, что США готовят пакет военной помощи Украине на сумму 2,2 млрд. долларов, куда впервые могут войти ракеты большей дальности – до 150 километров. Сейчас установки HIMARS поставляются украинским войскам с реактивными снарядами GMLRS с дальностью 80 километров.
Старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в беседе с НСН объяснил, что Россия не сможет уничтожить новые пусковые установки Киева, которые ему передаст Вашингтон, а для уничтожения снарядов придется использовать баллистические ракеты или закупить гаубицы у Северной Кореи.
«Это 155 километров, наша артиллерия не может дать такой дальности, они не могут уничтожить пусковые установки противника. Все это критично для нас и грозит серьезными военными проблемами», - сказал он.
Ранее он же говорил НСН, что теоретически «до Москвы могут достать» даже реактивные системы залпового огня HIMARS.
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