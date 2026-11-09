«Музыканты большие дети, а рок-музыканты дети вдвойне. И когда они не поделили какую-то игрушку, что бы мы там под ней не подразумевали, они зачастую разбегаются. С одной стороны, это очень печально, с другой – закономерно. Никто не отменял русской пословицы: двум медведям в одной берлоге не ужиться. Вся история русского рока нам об этом говорит! Но у “25/17” будущее есть и без Анта. Бледный начинал один. Несмотря на мультифроматность Антона и универсальность и харизматичность его, как вокалиста, и безусловный вклад, который он привнес в группу, – я думаю, что не нужно излишне драматизировать ситуацию. Бледный прекрасный, талантливый и самодостаточный творец. Конечно, так или иначе, он вывезет собственный проект», – добавил Ступников.

Сам Антон Завьялов в беседе с НСН не стал комментировать альбом «Подарок». А на вопрос о том, почему на нем нет его вокала, музыкант отметил: «Потому что я занимаюсь сольным творчеством».

Вопрос о том, не принял ли Завьялов строчку из песни Позднухова: «Мне очень жаль, мой друг, что мы больше не друзья» на свой счет, собеседник встретил другим вопросом: «Почему вы спрашиваете меня? Автор же не я. Я об этом не думал».

Также Заявъялов прокомментировал вероятность того, что когда-нибудь он примет участие в концертах “25/17”.

«Я сказал себе так: зарекаться, наверное, одно из самых глупых занятий для христианина. Поэтому – время покажет», – сказал артист.

Вместе с тем, в ближайшем будущем ожидается выход сольного альбома Антона Завьялова. На стримингах ранее уже выходило несколько песен, которые в него войдут. Одну из них под названием «Туман» Завьялов даже успел исполнить этим летом на фестивале «Легенда» в ДК «Горбунова» разделив сцену с рэпером Артемом Саградой.

«Следите за анонсами. Очень надеюсь, что появится в ближайшие недели. Название уже есть, скоро я его анонсирую», – добавил Завьялов.

Ранее Антон Завьялов рассказывал НСН, что решил начать сольную карьеру, потому что его «внутренний попсарь» рвался наружу, и ему хотелось более легких форм и более простых мелодий.

