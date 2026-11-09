«Мы больше не друзья»: Что ждет «25/17» после альбома «Подарок»
Антон Завьялов ответил на вопрос, стоит ли ждать его появления на сцене во время концертов «25/17».
Новый альбом «25/17» получился очень личным, и несколько песен с него имеют безусловный потенциал для того, чтобы стать хитами. Отсутствие на записи второго фронтмена группы – большая потеря, но в русском роке так случается. Анализ релизу, выпущенному в юбилей Андрея Бледного, в беседе с НСН дал музыкальный обозреватель Денис Ступников.
7 ноября вышел новый альбом «25/17». Он был приурочен к 50-летию основателя группы Андрея Позднухова («Бледный») и получил название «Подарок». Особенностью релиза стало отсутствие на записи второго фронтмена коллектива Антона Завьялова («Ант»). Ранее «25/17» заявляли, что концертов в 2026 году не будет. Отдельно Завьялов рассказывал, что уходит в сольный проект и уже записал несколько песен. При этом на альбоме «Подарок» в последнем треке под названием «Благодарность» есть строчка: «Мне очень жаль, мой друг, что мы больше не друзья». Многие поклонники коллектива сочли, что Позднухов адресует эти слова Завьялову, и выразили опасения, что коллектив окончательно распался. По словам Ступникова, даже если так, то это, безусловно печально, но закономерно для истории русского рока.
«Это первый полноформатный релиз после ухода из “25/17” Антона Завьялова, замечательного соавтора и напарника Андрея Бледного. Это, конечно, большая потеря для коллектива. Такого плана релизы – переходные. В чем-то они интересные, а в чем-то уязвимые. В условиях поиска новой стилистики и путей дальнейшего развития, не всегда такие поиски оказываются убедительными. Это неизбежно, что людям будет не все нравиться. Мне, например, не хватило драйвовости. С другой стороны, нельзя пройти мимо того, что Андрей Бледный, выпустив этот альбом, по большому счету ничем никому не обязан. Потому что это подарок прежде всего самому себе! Человек имел полное право на свой юбилей выпустить альбом таким, каким его видит только он, а не оправдывает чьи-то ожидания. Так что нам, безусловно, нужно ценить то, что он сделал, и оценивать его с той же точки зрения – это подарок самому себе. Здесь есть и самокопание, и рефлексия, местами болезненная, и попытка исповеди: в чем-то самому себе, в чем-то Богу», – рассказал Ступников.
По словам музыкального обозревателя, в «Подарке» меньше привычного для «25/17» христианского подтекста, но он по-прежнему присутствует.
«Не забываем, что альбом этот о себе. Здесь есть и грех, есть и повторения о том, что “я трезвый”, или “я сорвался”, это такой дневник потерь, грехов, жизненных обломов и разочарований. И такой контекст, конечно, имеет право на существование. При этом Андрей Бледный на этом не зацикливается. Это свойственно больше первым трекам на альбоме», – отметил Ступников.
Анализируя сам альбом, эксперт увидел хитовый потенциал как-минимум в трех песнях.
«”Папина песня” совершенно шикарная. У нее, безусловно, есть хитовый потенциал. Она очень близка слушателям: родители, дети есть у всех. Если это талантливо и искренне подается в песнях, то такие вещи неминуемо выстреливают. Причем папа тут не просто родитель, но еще и, конечно же, Бог. Песня “Считай до ста”, на мой взгляд, тоже достаточно достойная. Это выход из внутренней реальности к диалогу, опять же, с Богом. Ну, и трек “Благодарю”. Мы не умеем благодарить ни друг друга, ни Бога, и от этого наши проблемы. Мы просим что-то у Бога, но когда у нас все хорошо, мы о нем забываем. Песня “Благодарность” напоминает о таких вещах. Это прекрасная песня, она тоже может стать хитом, в том числе за счет участия в ней [фронтмена группы “Моральный кодекс”] Сергея Мазаева, который исполнил припев», – считает Ступников.
Относительно того, что в песне «Благодарность» присутствуют строки, которые фанаты группы «25/17» оценили, как обращение к Завьялову и констатировали в связи с этим окончательный разрыв, собеседник НСН напомнил об истории русского рока.
«Музыканты большие дети, а рок-музыканты дети вдвойне. И когда они не поделили какую-то игрушку, что бы мы там под ней не подразумевали, они зачастую разбегаются. С одной стороны, это очень печально, с другой – закономерно. Никто не отменял русской пословицы: двум медведям в одной берлоге не ужиться. Вся история русского рока нам об этом говорит! Но у “25/17” будущее есть и без Анта. Бледный начинал один. Несмотря на мультифроматность Антона и универсальность и харизматичность его, как вокалиста, и безусловный вклад, который он привнес в группу, – я думаю, что не нужно излишне драматизировать ситуацию. Бледный прекрасный, талантливый и самодостаточный творец. Конечно, так или иначе, он вывезет собственный проект», – добавил Ступников.
Сам Антон Завьялов в беседе с НСН не стал комментировать альбом «Подарок». А на вопрос о том, почему на нем нет его вокала, музыкант отметил: «Потому что я занимаюсь сольным творчеством».
Вопрос о том, не принял ли Завьялов строчку из песни Позднухова: «Мне очень жаль, мой друг, что мы больше не друзья» на свой счет, собеседник встретил другим вопросом: «Почему вы спрашиваете меня? Автор же не я. Я об этом не думал».
Также Заявъялов прокомментировал вероятность того, что когда-нибудь он примет участие в концертах “25/17”.
«Я сказал себе так: зарекаться, наверное, одно из самых глупых занятий для христианина. Поэтому – время покажет», – сказал артист.
Вместе с тем, в ближайшем будущем ожидается выход сольного альбома Антона Завьялова. На стримингах ранее уже выходило несколько песен, которые в него войдут. Одну из них под названием «Туман» Завьялов даже успел исполнить этим летом на фестивале «Легенда» в ДК «Горбунова» разделив сцену с рэпером Артемом Саградой.
«Следите за анонсами. Очень надеюсь, что появится в ближайшие недели. Название уже есть, скоро я его анонсирую», – добавил Завьялов.
Ранее Антон Завьялов рассказывал НСН, что решил начать сольную карьеру, потому что его «внутренний попсарь» рвался наружу, и ему хотелось более легких форм и более простых мелодий.
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