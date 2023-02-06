Генсек ООН заявил, что ядерные державы должны отказаться от ядерного оружия

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что ядерные державы не должны первыми применять ядерное оружие, а в итоге отказаться от этого вида вооружений вообще, сообщает РИА Новости.

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В ходе выступления в Генассамблее о своих приоритетах на 2023 год он указал, что в настоящее время мир подвергается «наибольшему за десятилетия риску ядерной войны», начаться которая может случайно или преднамеренно.

«Нам необходимо положить конец угрозе, исходящей от 13 000 единиц ядерного оружия, хранящихся в арсеналах по всему миру», - призвал генсек.

Гутерреш добавил, что во главу угла следует поставить разоружение и контроль над вооружениями, с целью снизить стратегические угрозы от ядерного оружия и стремиться к его окончательной ликвидации.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что изменение климата опаснее для человечества, чем ядерное оружие, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ядерное ОружиеООНГенассамблея ООН
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