Генсек ООН заявил, что ядерные державы должны отказаться от ядерного оружия
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что ядерные державы не должны первыми применять ядерное оружие, а в итоге отказаться от этого вида вооружений вообще, сообщает РИА Новости.
В ходе выступления в Генассамблее о своих приоритетах на 2023 год он указал, что в настоящее время мир подвергается «наибольшему за десятилетия риску ядерной войны», начаться которая может случайно или преднамеренно.
«Нам необходимо положить конец угрозе, исходящей от 13 000 единиц ядерного оружия, хранящихся в арсеналах по всему миру», - призвал генсек.
Гутерреш добавил, что во главу угла следует поставить разоружение и контроль над вооружениями, с целью снизить стратегические угрозы от ядерного оружия и стремиться к его окончательной ликвидации.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что изменение климата опаснее для человечества, чем ядерное оружие, сообщает RT.
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