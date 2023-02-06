Генсек ООН заявил, что ядерные державы должны отказаться от ядерного оружия

В ходе выступления в Генассамблее о своих приоритетах на 2023 год он указал, что в настоящее время мир подвергается «наибольшему за десятилетия риску ядерной войны», начаться которая может случайно или преднамеренно.

«Нам необходимо положить конец угрозе, исходящей от 13 000 единиц ядерного оружия, хранящихся в арсеналах по всему миру», - призвал генсек.

Гутерреш добавил, что во главу угла следует поставить разоружение и контроль над вооружениями, с целью снизить стратегические угрозы от ядерного оружия и стремиться к его окончательной ликвидации.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что изменение климата опаснее для человечества, чем ядерное оружие, сообщает RT.