Трамп заявил о риске ядерного конфликта из-за передачи Украине западных танков
Экс-президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social заявил, что передача Украине западных танков может спровоцировать начало ядерного конфликта.
По его словам, военные действия на Украине необходимо завершить как можно скорее.
«Сначала танки, потом будут ядерные бомбы. Завершите это безумие, сейчас же. Это так просто сделать!» - написал политик.
Ранее глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что Запад, начиная поставки танков Украине, переходит на новый уровень противостояния, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+7 077 / сут.
Умерли
395 тыс.+40 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+5 270 / сут.
- Захар Прилепин вступил в Росгвардию и отправился в зону СВО
- Трамп заявил о риске ядерного конфликта из-за передачи Украине западных танков
- NYT: Генерал Абрамс счёл сложным для ВСУ использование американских танков
- Медведев заявил, что Украина не просуществует и дня без денег Запада и оружия НАТО
- СМИ: США склоняют Турцию к бойкоту российских авиакомпаний
- Министр обороны ФРГ не увидел ничего радостного в передаче танков Украине
- Пенсии жителям новых регионов с 1 марта будут назначаться по российским нормам
- Политолог Дмитрий Журавлев назвал танки Abrams не пригодными для Украины
- Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин пригласил Стрелкова на личную встречу
- Дочь Успенского рассказала, кто стал прототипом Чебурашки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru