Трамп заявил о риске ядерного конфликта из-за передачи Украине западных танков

Экс-президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social заявил, что передача Украине западных танков может спровоцировать начало ядерного конфликта.

По его словам, военные действия на Украине необходимо завершить как можно скорее.

«Сначала танки, потом будут ядерные бомбы. Завершите это безумие, сейчас же. Это так просто сделать!» - написал политик.

Ранее глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что Запад, начиная поставки танков Украине, переходит на новый уровень противостояния, сообщает RT.

