На Украине выступили за нанесение ударов по объектам в России
Украина «должна уничтожить объекты», которые, как она считает, наносят ей ущерб, несмотря на то что советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк выступил с обратным утверждением, отвергнув удары Киева по российской территории, сообщил Reuters секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
«Если есть объект, который наносит ущерб нашей стране,.. мы должны уничтожить эти объекты», — отметил Данилов.
Напомним, Подоляк заявил, что Украина не допустит временного перемирия с Россией, так как оно приведет лишь к следующему этапу боевых действий. Он отметил, что любые уступки будут являться капитуляцией, чего Киев не допустит «ни при каких обстоятельствах».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,0 млн+7 615 / сут.
Умерли
395 тыс.+43 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+8 455 / сут.
- На Украине выступили за нанесение ударов по объектам в России
- Небензя рассказал, когда закончится конфликт на Украине
- Депутаты и сенаторы России обратятся к парламентам мира о работе биолабораторий США
- Число жертв землетрясения в Турции приблизилось к 6 тысячам
- Зурабишвили призвала Саакашвили перестать «держать в заложниках» страну и оппозицию
- Рогов: Запорожская область готова встречать иностранные танки
- Назван эпицентр взрыва газа в доме под Тулой
- Во Франции заявили, что визит Зеленского в Брюссель приведёт к эскалации конфликта
- В США заявили, что Украина потерпит поражение в конфликте с Россией
- Дзюба подпишет контракт с «Локомотивом» до конца сезона
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru