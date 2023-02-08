На Украине выступили за нанесение ударов по объектам в России

Украина «должна уничтожить объекты», которые, как она считает, наносят ей ущерб, несмотря на то что советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк выступил с обратным утверждением, отвергнув удары Киева по российской территории, сообщил Reuters секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

«Если есть объект, который наносит ущерб нашей стране,.. мы должны уничтожить эти объекты», — отметил Данилов.

Напомним, Подоляк заявил, что Украина не допустит временного перемирия с Россией, так как оно приведет лишь к следующему этапу боевых действий. Он отметил, что любые уступки будут являться капитуляцией, чего Киев не допустит «ни при каких обстоятельствах».

