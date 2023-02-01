«Уничтожить не сможем»: Чем Россия ответит на дальние ракеты США

Россия не сможет уничтожить новые пусковые установки Киева, которые ему передаст Вашингтон, а для уничтожения снарядов придется использовать баллистические ракеты или закупить гаубицы у Северной Кореи, заявил старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в беседе с НСН.

Ранее сообщалось, что США готовят пакет военной помощи Украине на сумму 2,2 млрд. долларов, куда впервые могут войти ракеты большей дальности – до 150 километров. Сейчас установки HIMARS поставляются украинским войскам с реактивными снарядами GMLRS с дальностью 80 километров. Прохватилов отметил, что российская артиллерия не сможет уничтожить новые пусковые установки.

«Речь идет о поставках не совсем ракет, это авиационная бомба с реактивным двигателем, также там высокоточные снаряды. Это 155 километров, наша артиллерия не может дать такой дальности, они не могут уничтожить пусковые установки противника. Все это критично для нас и грозит серьезными военными проблемами», - сказал он.

По его словам, в таком случае для отражения атак придется расходовать большое число крылатых ракет, в противном случае придется использовать баллистические ракеты или закупить новые гаубицы у КНДР.