«Уничтожить не сможем»: Чем Россия ответит на дальние ракеты США
Старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов заявил НСН, что ВС РФ необходимо оттеснять войска от Крыма, использовать баллистические ракеты или закупить гаубицы у КНДР.
Россия не сможет уничтожить новые пусковые установки Киева, которые ему передаст Вашингтон, а для уничтожения снарядов придется использовать баллистические ракеты или закупить гаубицы у Северной Кореи, заявил старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в беседе с НСН.
Ранее сообщалось, что США готовят пакет военной помощи Украине на сумму 2,2 млрд. долларов, куда впервые могут войти ракеты большей дальности – до 150 километров. Сейчас установки HIMARS поставляются украинским войскам с реактивными снарядами GMLRS с дальностью 80 километров. Прохватилов отметил, что российская артиллерия не сможет уничтожить новые пусковые установки.
«Речь идет о поставках не совсем ракет, это авиационная бомба с реактивным двигателем, также там высокоточные снаряды. Это 155 километров, наша артиллерия не может дать такой дальности, они не могут уничтожить пусковые установки противника. Все это критично для нас и грозит серьезными военными проблемами», - сказал он.
По его словам, в таком случае для отражения атак придется расходовать большое число крылатых ракет, в противном случае придется использовать баллистические ракеты или закупить новые гаубицы у КНДР.
«Все можно сбить, но это достаточно большой расход крылатых ракет. Рецепт тут один – оттеснять войска противника от важных нам объектов, в частности, от Крыма, не давать переправиться через Днепр в районе Херсона. Но есть и другие способы, у нас есть очень мощное оружие – баллистические ракеты, все они могут переоснащаться тротиловой боеголовкой, это вполне технически исполнимо. С помощью такого рода ракет можно достаточно быстро разрушить мосты через Днепр, вывести из строя десять станций, лишив Украину ядерной энергетики. Еще один выход – закупить достаточное количество северокорейских гаубиц и систем залпового огня, которые стреляют на 200 километров», - объяснил собеседник НСН.
Ранее Северная Корея назвала обещание США предоставить танки Киеву «преступным актом против человечности».
При этом директор по связям с США министерства иностранных дел Северной Кореи Квон Чон Гын заявил, что утверждения Вашингтона о том, что КНДР поставляла оружие Москве, являются «безосновательной попыткой» оправдать собственную военную помощь Украине и «неприемлемой и серьезной провокацией, на которую необходимо отреагировать».
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