Любое оружие. Россия грозит Украине привентивными и ударами возмездия

Дойдет или нет до ядерной войны РФ и Украины? Эксперты НСН рассматривают два варианта сценария на фоне заявлений политиков.

Россия нанесет «удары возмездия», если Украина решится атаковать Крым, «никаких переговоров не будет». При этом Москва не ограничивает себя и применит любое оружие - в зависимости от характера угроз и в соответствии с действующими докринами. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью журналистке Надане Фридрихсон, опубликованном в ее Telegram-канале.

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Украина постоянно заявляет о своих мечтах забрать Крым, но такой сценарий сейчас невозможно реализовать, заявил председатель комитета Госсовета Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям, юрист Юрий Гемпель в беседе с НСН.

«Периодически политическая «элита», украинское руководство делает такие информационные вбросы, в которых угрожает, а скорее мечтает вернуть Крым силовым путем, да и просто вернуть. Это на сегодняшний день невозможно теоретически и практически. Мечтать не вредно, но у них призрачные и фантастические мечты. Я в такие заявления не верю. Это чистой воды популизм. Для них это был бы просто смертельный номер, если бы они попытались что-то в этом плане сделать», - отметил он.

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Эксперт по вопросам ядерного разоружения, член-корреспондент Академии военных наук РФ Владимир Козин в разговоре с НСН заявил, если Украине удастся получить ядерный статус, то Россия нанесет превентивный удар по промышленным украинским объектам, которые могут быть причастны к созданию любого вида ядерного оружия и средств его доставки.

«Кто будет пересматривать безъядерный статус Украины? Россия? Нет. Американцы? Тоже нет. Старому, выжившему из ума Байдену, все-таки, подскажут, что нельзя передавать обезьяне ядерное оружие. Россия будет однозначно против в резкой форме. Как Киев может обойти это? Создать свое собственное оружие он не сможет. Никто на это не пойдет, это очередная психическая атака. Но если это случится, то Россия превентивным ударом уничтожит все украинские промышленные и исследовательские объекты, которые будут причастны к созданию ядерного оружия в любом виде. Также, как и в свое время Израиль наносил удары по иракскому ядерному центру, он действовал на упреждение и правильно делал», - сказал Козин.

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После обсуждения на базе Рамштайн в Германии представителями Запада новой тактики и стратегии в украинском конфликте, а также поставок Киеву нового тяжелого вооружения Дмитрий Медведев напомнил, что проигрыш России, обладающей ядерным оружием, в обычной войне приведет к более мощному конфликту.

«И ни одному из убогих не приходит в голову сделать следующий из этого элементарный вывод: проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало войны ядерной», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

«Бронетехникой дело не закончится»: Путин о современной войне с Россией

2 февраля, в 80 годовщину победы советских войск в Сталинградской битве, ставшей самой кровопролитной в истории человечества, президент Владимир Путин заявил, что идеология нацизма вновь создает угрозы для России. Страны, которые пытаются втянуть Европу в новую войну с Россией, по словам Путина, просто не понимают, что она будет совсем другой и только танками дело не закончится.

«Современная война с Россией будет для них совсем другой. Мы свои танки к их границам не посылаем, но у нас есть, чем ответить, и применением бронетехники дело не закончится. Все должны это понимать», - подчеркнул Путин.

На фоне заявлений первых лиц государства о возможности использования Россией ядерного оружия сенатор Андрей Клишас заявил, что сегодня нет реальной угрозы ядерной войны, а у России крупнейший ядерный потенциал.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияУкраинаЯдерное ОружиеЯдерный Удар
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