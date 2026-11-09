Лимит на продажу бензина снова введут в Ленинградской области
Лимит на продажу бензина снова введут в Ленинградской области. Об этом в своём канале в «Максе» заявил губернатор региона Александр Дрозденко.
Он указал, что ряд крупных вертикально-интегрированных нефтяных компаний вводят ограничения на объёмы отпуска топлива. В этом связи Оперштаб Ленинградской области рекомендовал установить единую временную норму отпуска.
«30 литров бензина; 50 литров дизельного топлива в одни руки», - написал чиновник.
Дрозденко добавил, что отпуск топлива в канистры, которые соответствуют требованиям ГОСТ Р 58404-2019, топливные компании призвали «сохранить в пределах лимита на одну заправку».
Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия продолжит импортировать бензин по меньшей мере до конца 2026 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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