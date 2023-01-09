Ответ на успехи: Украина готовится к форсированию Днепра и провокациям

По мнению парламентария, теперь российские военнослужащие действуют эффективнее. Он отметил, что на изменения повлияла и проведенная в России частичная мобилизация.

«Армия научилась воевать, перешла в другую ситуацию, научилась признавать ошибки, анализировать, делать выводы. По мнению моих коллег на фронте, намного спокойнее стало в тылу, есть нормальный подвоз, нормальный тыл, обеспечение, так далее. Наша разведка стала работать лучше, в том числе благодаря насыщению средствами разведки, не без помощи нашего гражданского общества. Подвижки появились в космосе, об этом сильно не афишируется», — написал он в своем Telegram-канале.

Гурулев также подчеркнул, что были созданы новые части и подразделения, способные изменить ход боевых действий на Украине. При этом он добавил, что из-за успехов России США усилили военную поддержку Киева.