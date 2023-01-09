Ответ на успехи: Украина готовится к форсированию Днепра и провокациям

Российская армия успешно продвигается на линии фронта благодаря измененной тактике боевых действий, на этом фоне Киев готовит масштабную провокацию против России, чтобы удержать поддержку Запада.

Президент России Владимир Путин и генерал армии Сергей Суровикин изменили тактику боевых действий на Украине. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев.

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По мнению парламентария, теперь российские военнослужащие действуют эффективнее. Он отметил, что на изменения повлияла и проведенная в России частичная мобилизация.

«Армия научилась воевать, перешла в другую ситуацию, научилась признавать ошибки, анализировать, делать выводы. По мнению моих коллег на фронте, намного спокойнее стало в тылу, есть нормальный подвоз, нормальный тыл, обеспечение, так далее. Наша разведка стала работать лучше, в том числе благодаря насыщению средствами разведки, не без помощи нашего гражданского общества. Подвижки появились в космосе, об этом сильно не афишируется», — написал он в своем Telegram-канале.

Гурулев также подчеркнул, что были созданы новые части и подразделения, способные изменить ход боевых действий на Украине. При этом он добавил, что из-за успехов России США усилили военную поддержку Киева.

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«Конечно, сейчас враги поставят Украине приличное количество бронетанковой техники: Мардеры, Брэдли, Леопарды. Как бы Леопард не хвалили, но в дуэли с танком даже Т-72б3 у него нет шансов выжить, по той причине, что у наших танков есть управляемые снаряды в боекомплекте, их 5 штук, они работают крайне точно, любой удар по танку обвалит всю электронику, это будет просто банка с железом», — резюмировал он.

Так, боевые действия на Украине стали еще интенсивнее. Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) в своем Telegram-канале 8 января заявил, что ожесточенные артиллерийские бои разгорелись по всему фронту. А основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 6 января сообщил, что наступающие на подконтрольный Киеву Соледар (ДНР) подразделения ЧВК близки к тому, чтобы занять город. В свою очередь помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев 7 января указал, что ВСУ могут уйти из Соледара в ближайшее время. Согласно его данным, ВСУ получили приказ на отступление из города и его окрестностей.

Об успехах России говорят и сообщения об обстановке в направлении Артемовска. Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщал, что ВСУ несут там катастрофические потери. По его данным, ежедневно украинская армия теряет в Артемовске порядка 500 военных. Со своей стороны, врио главы ДНР Денис Пушилин в конце декабря сообщал, что ВС РФ постепенно окружают Артемовск и перекрывают снабжение ВСУ в городе.

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Между тем Киев не оставляет попыток провокаций против России и перелома хода боевых действий в свою пользу. Как сообщило Минобороны РФ 8 января, Киев подготовил новую провокацию с целью дискредитировать Вооруженные силы РФ и обвинить их в совершении преступлений. Отмечается, что для этого они начали вскрывать могилы мирных жителей и обезображивать тела, после чего сбрасывать их в специально подготовленные ямы.

«После эксгумации тела украинских граждан были дополнительно обезображены и сброшены в специально подготовленные ямы… для создания фальшивой доказательной базы якобы пыток и расстрелов мирного населения российскими военнослужащими», — сообщили в ведомстве.

В Минобороны указали, что в настоящее время украинские спецслужбы и правоохранительные органы делают фото- и видеофиксацию тел, а также в присутствии подставных понятых имитируют работу судмедэкспертов. Подчеркивается, что работы по вскрытию могил были организованы в канун Рождества представителями госбюро расследований и Службы безопасности Украины (СБУ) на кладбищах в населенных пунктах Казачья Лопань, Великий Бурлук, Шиповатое и Хатное в Харьковской области.

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«Античеловеческими методами киевский режим на фоне отсутствия каких-либо успехов на поле боя стремится удержать внимание к себе западной аудитории и убедить зарубежных партнеров киевского режима в необходимости продолжения его дальнейшей поддержки», — подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов 9 января сообщил, что украинские войска готовятся к форсированию Днепра в районе Каховского водохранилища. По его мнению, уменьшение стока воды в Днепре – это искусственный процесс, организованный киевской властью путем постепенного перекрытия гидротехнических затворов ГЭС на плотинах Днепровского каскада в верховьях, включая Кременчугскую и ДнепроГЭС.

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«В последнее время резко обмелел Днепр - и обмелел не просто так. Это косвенно подтверждает, что украинские войска готовятся к форсированию Днепра в районе Каховского водохранилища. Одним из направлений для высадки десанта может стать Энергодар и Запорожская АЭС», - сказал Рогов в разговоре с РИА Новости.

Тем временем офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер в комментарии для YouTube-канала Judging Freedom заявил, что поставки на Украину новой американской военной техники бесполезны, потому что страна проиграет раньше, чем сможет ее использовать, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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