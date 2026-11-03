Более 6,2 млн россиян досрочно получат пенсии перед Днем народного единства
Более 6 млн россиян получат пенсии в преддверии Дня народного единства досрочно. Об этом заявил ТАСС председатель Социального фонда РФ Сергей Чирков.
Он уточнил, что ведомство досрочно перечислит пенсии, выплата которых приходится на 4 ноября.
«Получатели пенсий - 6,2 млн человек по всей России», - отметил Чирков.
Ранее стало известно, что доставку пенсий через почтовые отделения в большинстве регионов начнут 3 ноября. В отдельных случаях выплаты, запланированные на 4 ноября, начали доставлять с 1-го числа, пишет Ura.ru. Основной период доставки пенсий почтой продлится до 25 ноября.
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