Более 6,2 млн россиян досрочно получат пенсии перед Днем народного единства

Более 6 млн россиян получат пенсии в преддверии Дня народного единства досрочно. Об этом заявил ТАСС председатель Социального фонда РФ Сергей Чирков.

Средний размер пенсии работающих россиян превысил 24 тысячи рублей

Он уточнил, что ведомство досрочно перечислит пенсии, выплата которых приходится на 4 ноября.

«Получатели пенсий - 6,2 млн человек по всей России», - отметил Чирков.

Ранее стало известно, что доставку пенсий через почтовые отделения в большинстве регионов начнут 3 ноября. В отдельных случаях выплаты, запланированные на 4 ноября, начали доставлять с 1-го числа, пишет Ura.ru. Основной период доставки пенсий почтой продлится до 25 ноября.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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