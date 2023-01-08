После обстрела ВСУ две ТЭС в ДНР получили повреждения
Зуевская и Старобешевская ТЭС повреждены в результате обстрелов боевиков ВСУ. Об этом заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Отмечается, что оперативная информация об обстреле населенного пункта Новый свет поступила по линиям СЦКК ДНР 8 января.
«Зафиксированы повреждения инфраструктуры Старобешевской ТЭС. Населенный пункт Зугрэс — зафиксированы повреждения инфраструктуры Зуевской ТЭС», — говорится в заявлении представительства в Telegram-канале.
Как заявили ТАСС в администрации Зугрэса, силы ПВО сбили украинскую ракету, запущенную по Зуевской ТЭС из ОТРК «Точка-У».
Станция продолжает работу в штатном режиме, отмечает RT.
Ранее представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК заявило, что боевики ВСУ обстреляли Зугрэс в ДНР с применением «Точки-У».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru