После обстрела ВСУ две ТЭС в ДНР получили повреждения

Зуевская и Старобешевская ТЭС повреждены в результате обстрелов боевиков ВСУ. Об этом заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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Отмечается, что оперативная информация об обстреле населенного пункта Новый свет поступила по линиям СЦКК ДНР 8 января.

«Зафиксированы повреждения инфраструктуры Старобешевской ТЭС. Населенный пункт Зугрэс — зафиксированы повреждения инфраструктуры Зуевской ТЭС», — говорится в заявлении представительства в Telegram-канале.

Как заявили ТАСС в администрации Зугрэса, силы ПВО сбили украинскую ракету, запущенную по Зуевской ТЭС из ОТРК «Точка-У».

Станция продолжает работу в штатном режиме, отмечает RT.

Ранее представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК заявило, что боевики ВСУ обстреляли Зугрэс в ДНР с применением «Точки-У».

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ФОТО: trud-ost.ru
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