СМИ: Минтранс допустил введение платной парковки для СИМ

Минтранс может ввести платную парковку для средств индивидуальной мобильности. Об этом сообщает «Коммерсант».

Меры вошли в проект поправок в Правила дорожного движения. Отмечается, что право на введение платной парковки для СИМ планируют предоставить регионам или муниципалитетам. Парковка будет обозначаться синей дорожной разметкой.

«Цель поправки — борьба с хаотичной парковкой СИМ, на которую жалуются многие граждане и муниципалитеты. В разрешенном месте нельзя будет бросить транспорт на асфальте просто так — нужно будет поставить его на подножку или зафиксировать в вертикальном положении», - отмечает издание.

Кроме того, Минтранс хочет запретить курьерам выезд на тротуары. В ведомстве указали, что доставщики ездят как на электросамокатах, так и на мощных мопедах, из-за этого при столкновении пешеходы могут получить серьезные травмы.

Ранее Росстандарт заявлял об отсутствии планов вводить дополнительные дорожные знаки для электросамокатов и других СИМ, напоминает 360.ru.

