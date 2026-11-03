СМИ: Минтранс допустил введение платной парковки для СИМ
Минтранс может ввести платную парковку для средств индивидуальной мобильности. Об этом сообщает «Коммерсант».
Меры вошли в проект поправок в Правила дорожного движения. Отмечается, что право на введение платной парковки для СИМ планируют предоставить регионам или муниципалитетам. Парковка будет обозначаться синей дорожной разметкой.
«Цель поправки — борьба с хаотичной парковкой СИМ, на которую жалуются многие граждане и муниципалитеты. В разрешенном месте нельзя будет бросить транспорт на асфальте просто так — нужно будет поставить его на подножку или зафиксировать в вертикальном положении», - отмечает издание.
Кроме того, Минтранс хочет запретить курьерам выезд на тротуары. В ведомстве указали, что доставщики ездят как на электросамокатах, так и на мощных мопедах, из-за этого при столкновении пешеходы могут получить серьезные травмы.
Ранее Росстандарт заявлял об отсутствии планов вводить дополнительные дорожные знаки для электросамокатов и других СИМ, напоминает 360.ru.
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