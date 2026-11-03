В Ярославле два сотрудника НПЗ пострадали при атаке ВСУ

Два человека пострадали в результате масштабной атаки украинских БПЛА на нефтеперерабатывающий завод в Ярославле. Об этом сообщил глава Ярославской области Михаил Евраев.

Как отметил губернатор, в регионе отразили атаку 124 дронов. После налета зафиксированы повреждения инфраструктуры НПЗ.

«Спецслужбы работают над ликвидацией возгорания. Осколочные ранения получили два сотрудника предприятия. Пострадавшие госпитализированы», - написал Евраев на платформе «Макс».

Кроме того, обломки сбитых БПЛА выбили стекла в ряде многоквартирных и частных домов, пишет RT. Также повреждены автомобили жителей.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что Киев возобновил удары по российским НПЗ, противник атаковал в том числе предприятие в Самарской области, напоминает Ura.ru.

