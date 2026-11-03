«Зарабатываем не на стадионах»: Жуков объяснил слова Zivert о шоу за 180 миллионов
Большие стадионы – это всегда риск, а зарабатывают звезды концертами на площадках вместимостью от 5 до 10 тысяч человек, сказал в эфире НСН Сергей Жуков.
Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков в интервью НСН объяснил, зарабатывают ли звезды на стадионных концертах, и подтвердил слова Zivert о высокой стоимости шоу.
Певица Юлия Зиверт (Zivert) ранее сообщила, что стоимость ее стадионного шоу «Где-то в ретро» в Москве и Санкт-Петербурге составила 180 и 174 млн рублей. При этом, по ее утверждению, такие затраты не окупаются, а «стадионники» уводят ее в минус. Жуков объяснил, как обстоит дело на самом деле.
«Стадион — это на самом деле непростая задача. Математика любого стадиона начинается либо с аншлага, либо с переаншлага. Все, что до этого, - это в любом случае либо ноль, либо минус. Поэтому только очень уверенные в себе люди могут позволить себе идти и ничего не бояться. Зиверт абсолютно права в том, что, если ты хочешь держать свою марку и показывать уровень, этот уровень стоит денег, причем не маленьких. Все, кто были на наших концертах и на концертах Зиверт, видели этот размах и отлично понимают, что все это даже не для себя любимого, если бы мы хотели просто зарабатывать», - подчеркнул музыкант.
По его словам, проще заработать на концертах на небольших площадках, а стадионы – это всегда большой риск.
«Зарабатываем мы как раз на концертах, которых очень много: по городам, по дворцам спорта, по площадкам, которые вмещают 5-8-10 тысяч человек. А выступления на больших стадионах - это всегда большой риск. Как, например, в нашем случае с Ростовом, когда по независящим от нас причинам не получилось», - заключил собеседник НСН.
Концерт группы «Руки Вверх!» на 45-тысячной «Ростов Арене» в Ростове-на-Дону был запланирован на 27 июня, однако за день до этой даты Сергей Жуков сообщил о переносе выступления из соображений безопасности. Он отмечал тогда, что вся команда уже в Ростове, сцена почти собрана, а десятки тысяч билетов раскуплены, напоминает «Радиоточка НСН».
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