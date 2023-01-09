В Германии допустили поставки Украине танков Leopard

«Нет, это, конечно, не исключено», – сказал он в ответ на вопрос о возможности поставки Киеву танков. Министр также сказал, что в Германии ведется дискуссия по этому вопросу и правительство ФРГ внимательно за ней следит.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что страна не станет снабжать Вооруженные силы Украины танками Leopard, пока такое решение не примет «широкая коалиция», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

