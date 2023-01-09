В Германии допустили поставки Украине танков Leopard

В правительстве ФРГ допустили возможность со временем передать Вооруженным силам Украины танки Leopard 1 и Leopard 2, заявил вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек.

Шольц: ФРГ не будет поставлять на Украину танки Leopard

«Нет, это, конечно, не исключено», – сказал он в ответ на вопрос о возможности поставки Киеву танков. Министр также сказал, что в Германии ведется дискуссия по этому вопросу и правительство ФРГ внимательно за ней следит.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что страна не станет снабжать Вооруженные силы Украины танками Leopard, пока такое решение не примет «широкая коалиция», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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