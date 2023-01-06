В Минобороны Украины обвинили «подстрекателей» в плохой дисциплине ВСУ

Министр рассказал о законе об усилении ответственности за преступления военнослужащих, отметив, что меры были инициативой самих военных.

«Есть проблемы в определенных ситуациях с дисциплиной и этим пользуются некоторые люди злоупотребляющие. Были подстрекатели, их проплачивали россияне, а дальше эти люди избегали ответственности», — указал Резников.

Министр подчеркнул, что доверяет военному командованию Украины и поддерживает его намерения.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный попросил президента Украины Владимира Зеленского подписать закон, ужесточающий наказание за невыполнение приказа военнослужащими, напоминает Газета.ру. По мнению главкома, пробелы в законодательстве негативно влияют на дисциплину в рядах ВСУ, пишет Ura.ru.

