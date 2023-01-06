В Минобороны Украины обвинили «подстрекателей» в плохой дисциплине ВСУ
Плохая дисциплина в Вооруженных силах Украины связана с действиями «проплаченных подстрекателей». Об этом заявил глава украинского Минобороны Алексей Резников, сообщает «Страна.ua».
Министр рассказал о законе об усилении ответственности за преступления военнослужащих, отметив, что меры были инициативой самих военных.
«Есть проблемы в определенных ситуациях с дисциплиной и этим пользуются некоторые люди злоупотребляющие. Были подстрекатели, их проплачивали россияне, а дальше эти люди избегали ответственности», — указал Резников.
Министр подчеркнул, что доверяет военному командованию Украины и поддерживает его намерения.
Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный попросил президента Украины Владимира Зеленского подписать закон, ужесточающий наказание за невыполнение приказа военнослужащими, напоминает Газета.ру. По мнению главкома, пробелы в законодательстве негативно влияют на дисциплину в рядах ВСУ, пишет Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+3 274 / сут.
Умерли
394 тыс.+47 / сут.
Выздоровели
21,2 млн+4 719 / сут.
- Немецкие эксперты обвинили США в эскалации на Украине
- В Минобороны Украины обвинили «подстрекателей» в плохой дисциплине ВСУ
- Байден: Боевые действия на Украине находятся на критически важном этапе
- Назван способ получить две пенсии сразу
- Антонов: В США подстрекают Киев «к новым ужасным деяниям»
- Нилов: В Госдуму внесут законопроект о стипендии не ниже МРОТ
- В России 2022 год стал одни из самых теплых за всю историю метеонаблюдений
- Бывший председатель правительства Дагестана погиб в автоаварии в Махачкале
- Число пострадавших в автоаварии в Москве увеличилось до восьми
- Пушков: Слова Байдена о помощи Киеву - подтверждение того, что Запад воюет с Россией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru