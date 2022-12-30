В ЛНР заявили об уничтожении около 20 офицеров ВСУ за неделю в Донбассе

Украинская армия потеряла около двух десятков офицеров за неделю во время боевых действий в Донбассе. Об этом заявил офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.

Марочко: Киев отправил отряды иностранных бойцов под Артемовск и Соледар

«За истекающую неделю в зоне ответственности второго армейского корпуса [НМ ЛНР] уничтожено порядка 20 украинских офицеров», — рассказал офицер в беседе с РИА Новости.

По словам Марочко, больше всего потерь ВСУ понесли при попытках атаковать позиции армии России в районе Сватово — Кременная, пишет «Свободная пресса».

Ранее офицер НМ ЛНР заявил, что украинское командование отправило дополнительные силы из числа иностранных наемников в Артемовск и Соледар, отмечает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияДонбассЛНРВСУ
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