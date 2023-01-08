В Минобороны раскрыли данные об операции возмездия на удар ВСУ по Макеевке

По данным военного ведомства, российские разведчики выявили местонахождение пунктов временной дислокации бойцов ВСУ в Краматорске. Согласно предоставленной информации, около 700 украинских военных были размещены в общежитии №28, еще более 600 — в общежитии №47, сообщает Lenta.ru.

В новогоднюю ночь в результате удара ВСУ из реактивной системы залпового огня HIMARS по зданию ПТУ в Макеевке в пригороде Донецка погибли 89 российских военных, в том числе заместитель командира полка подполковник Бачурин. Среди погибших были мобилизованные из Самарской области. Российские военные ответным огнем уничтожили РСЗО, из которой ВСУ вели огонь по Макеевке.

