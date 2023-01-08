В Минобороны раскрыли данные об операции возмездия на удар ВСУ по Макеевке

Российские военные нанесли массированный ракетный удар по местам временной дислокации украинских военных в Краматорске. Ликвидировано более 600 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Российская операция стала актом возмездия за удар украинской стороны, нанесенный по пункту временной дислокации военнослужащих ВС РФ в Макеевке Донецкой народной республики (ДНР). Об этом рассказали в Минобороны России в воскресенье, 8 января.

Часть раненных в Макеевке военных перевели на лечение в Самару

По данным военного ведомства, российские разведчики выявили местонахождение пунктов временной дислокации бойцов ВСУ в Краматорске. Согласно предоставленной информации, около 700 украинских военных были размещены в общежитии №28, еще более 600 — в общежитии №47, сообщает Lenta.ru.

В новогоднюю ночь в результате удара ВСУ из реактивной системы залпового огня HIMARS по зданию ПТУ в Макеевке в пригороде Донецка погибли 89 российских военных, в том числе заместитель командира полка подполковник Бачурин. Среди погибших были мобилизованные из Самарской области. Российские военные ответным огнем уничтожили РСЗО, из которой ВСУ вели огонь по Макеевке.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ВСУУкраинаРакетный УдарМинобороныМинобороны РФ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры