Как отметил Гурулев, Вооруженные силы РФ эффективно наносят удары по критически важным объектам противника, и «противодействия против этого не существует».

«Второй момент – армия научилась воевать, перешла в другую ситуацию, научилась признавать ошибки, анализировать, делать выводы», — написал депутат.

Кроме того, в войсках были созданы новые части и подразделения, которые способны изменить ход боевых действий, отмечает Ura.ru. Гурулев подчеркнул, что российская разведка стала работать лучше, «по-другому работает спецназ», также силы РФ эффективнее выявляют и ликвидируют диверсионно-разведывательные группы противника.

Депутат отметил, что США усилили военную поддержку Украины из-за успехов России, однако у зарубежной бронетанковой техники «нет шансов выжить» в дуэлях с российской.

Ранее Гурулев заявил, что Киев не узнает о подготовке наступления российской армии, если ВС РФ перейдут к решительным действиям в отношении позиций противника, напоминает РИА ФАН.

