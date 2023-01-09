В Госдуме заявили, что Путин и Суровикин изменили тактику боевых действий на Украине

Президент Владимир Путин и командующий российскими войсками в зоне спецоперации генерал армии Сергей Суровикин изменили тактику боевых действий на Украине, считает член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев. Об этом парламентарий написал в своем Telegram-канале.

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Как отметил Гурулев, Вооруженные силы РФ эффективно наносят удары по критически важным объектам противника, и «противодействия против этого не существует».

«Второй момент – армия научилась воевать, перешла в другую ситуацию, научилась признавать ошибки, анализировать, делать выводы», — написал депутат.

Кроме того, в войсках были созданы новые части и подразделения, которые способны изменить ход боевых действий, отмечает Ura.ru. Гурулев подчеркнул, что российская разведка стала работать лучше, «по-другому работает спецназ», также силы РФ эффективнее выявляют и ликвидируют диверсионно-разведывательные группы противника.

Депутат отметил, что США усилили военную поддержку Украины из-за успехов России, однако у зарубежной бронетанковой техники «нет шансов выжить» в дуэлях с российской.

Ранее Гурулев заявил, что Киев не узнает о подготовке наступления российской армии, если ВС РФ перейдут к решительным действиям в отношении позиций противника, напоминает РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
ТЕГИ:УкраинаВладимир ПутинСпецоперацияВооруженные Силы РФ
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