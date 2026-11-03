Хинштейн заявил, что не прячется от людей и всегда общается с ними
Губернатор Курской области Александр Хинштейн признался, что не прячется от людей и всегда общается с ними. Об этом глава региона рассказал в интервью ТАСС.
По словам политика, ему нравится возможность гулять по улицам.
«Ко мне всегда очень много людей подходит, я ни от кого не прячусь, ни от кого не убегаю. Охранников прошу всегда держаться сзади, не мешать общению с жителями, потому что понимаю, насколько для людей это важно», - подчеркнул Хинштейн.
По словам губернатора, в свободное время он любит приходить в благоустроенные места и наблюдать реакцию жителей на эти изменения городской среды.
Ранее Александр Хинштейн рассказал о создании комиссий по этике и служебному поведению в муниципалитетах Курской области, пишет Ura.ru.
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