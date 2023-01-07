В ЛНР узнали о приказе ВСУ отступить из Соледара
Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут уйти из города Соледара в Донецкой народной республике (ДНР) в ближайшее время. Об этом заявил помощник главы МВД Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев, передает ТАСС.
По словам военного, информацию он получил из украинских источников. По словам Киселева, ВСУ получили приказ на отступление из города и его окрестностей.
Ранее российские войска прорвали оборону военных Украины в Донецкой народной республике (ДНР), что позволило им продвинуться в сторону центра Соледара. Об этом сообщил Telegram-канал WarGonzo военкора Семена Пегова.
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