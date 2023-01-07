В ЛНР узнали о приказе ВСУ отступить из Соледара

По словам военного, информацию он получил из украинских источников. По словам Киселева, ВСУ получили приказ на отступление из города и его окрестностей.

Ранее российские войска прорвали оборону военных Украины в Донецкой народной республике (ДНР), что позволило им продвинуться в сторону центра Соледара. Об этом сообщил Telegram-канал WarGonzo военкора Семена Пегова.





