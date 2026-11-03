The Hatters сообщили о выходе фильма с их песней в следующем году

Фильм, в котором прозвучит песня группы The Hatters, выйдет на экраны в 2027 году. Об этом музыканты рассказали в беседе с ТАСС.

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Группа записала композицию еще год назад.

«Тогда нам сказали, что все нужно срочно, буквально на следующий день. А в итоге песня выйдет только через два года после записи», - отметили участники The Hatters.

Кроме того, музыканты рассказали о мультфильме, в озвучивании которого участвовали и для которого пишут песни.

Ранее The Hatters и блогер Маш Милаш выпустили кавер-версию песни «Чему учат в школе», напоминает 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:МузыкаThe Hatters

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