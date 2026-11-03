ЕС углубляет сотрудничество с Канадой назло американцам, но экономических перспектив у него пока немного, рассказал НСН глава фракции «Альтернатива для Германии» в парламенте Баварии Ульрих Зингер.



Канада и Евросоюз объявили о создании стратегического альянса для формирования общего пространства экономической безопасности. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам 21-го саммита Канада-ЕС в Монреале. Союз создан как ответ на геополитическую напряженность, раскол в мировой экономике, а также борьбу за ресурсы и мировое соперничество в сфере высоких технологий, отмечается в документе. Зингер предложил считать этот меморандум посланием.