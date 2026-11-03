Бросают вызов США? Почему ЕС «объединился» с Канадой
Союз европейцев и канадцев — это символический шаг, а не практический, заявил НСН Ульрих Зингер.
ЕС углубляет сотрудничество с Канадой назло американцам, но экономических перспектив у него пока немного, рассказал НСН глава фракции «Альтернатива для Германии» в парламенте Баварии Ульрих Зингер.
Канада и Евросоюз объявили о создании стратегического альянса для формирования общего пространства экономической безопасности. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам 21-го саммита Канада-ЕС в Монреале. Союз создан как ответ на геополитическую напряженность, раскол в мировой экономике, а также борьбу за ресурсы и мировое соперничество в сфере высоких технологий, отмечается в документе. Зингер предложил считать этот меморандум посланием.
«Нынешнее объявление об углублении сотрудничества между Европейским союзом и Канадой я рассматриваю прежде всего как политический сигнал. Тот факт, что об этом объявляют непосредственно перед промежуточными выборами в США, вряд ли случаен. Это также послание Вашингтону: Европа и Канада хотят идти собственным геополитическим путём. За этим стоят разные представления о будущем мировом порядке. ЕС и Канада апеллируют к так называемой системе, основанной на ценностях и международных правилах. Однако все больше складывается впечатление, что она превращается преимущественно в символическую. Демонстрируется моральная позиция, в то время как реальные проблемы остаются нерешенными. США при Трампе, напротив, отстаивают собственные национальные интересы. Одновременно существует объединение БРИКС, которое выступает за многополярный мир», — отметил он.
Политик добавил, что материальных преимуществ у союза нет.
«С экономической точки зрения углубление сотрудничества Евросоюза с Канадой не решит наших проблем. Промышленность Германии страдает не только от высоких цен на энергию, но и от удушающей бюрократии и климатической политики, которая не учитывает реальную международную конкурентную ситуацию. В то время как другие экономические центры последовательно отстаивают интересы собственного бизнеса, Европа неуклонно придерживается дорогостоящих целей климатической нейтральности. Последствия мы уже видим: всё больше предприятий закрываются или переносят производство за пределы ЕС. Нужно также реалистично оценивать масштаб этого соглашения: пока речь идет прежде всего о политических заявлениях и декларациях о намерениях, а не о новом союзе, который действительно изменит экономическую или геополитическую ситуацию», — заявил он.
Ранее Зингер объяснил НСН, почему в странах ЕС идут массовые протесты.
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