Готовимся отвечать: В Запорожье ждут серьезного удара ВСУ после «ложной атаки» ЗАЭС
Украина и Россия обвинили друг друга в подготовке атаки на Запорожскую АЭС в ночь на 5 июля, однако ее не произошло. Между тем на Запорожском направлении ВСУ готовятся перейти в наступление, стягивая все больше сил.
По состоянию на 06:00 радиационный фон в Энергодаре и других городах Украины в норме. Об этом сообщили украинские СМИ.
«Взрыва не произошло, все в порядке», - говорится в ряде Telegram-каналов.
Так, советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа в эфире телеканала «Россия 24» вечером 4 июля сообщил, что Киев в ночь на среду, 5 июля, намерен атаковать Запорожскую АЭС высокоточным оружием и беспилотниками-камикадзе. По его словам, одновременно с этим Украина планировала сбросить с воздушного судна боеприпас с радиоактивными отходами, вывезенными 3 июля с Южно-Украинской АЭС.
До этого, днем 4 июля, Карчаа сообщил, что минувшей ночью Киев отключил Днепровскую линию электропередачи, снабжающую электричеством ЗАЭС. Тогда пресс-служба эксплуатирующей организации ЗАЭС уточнила, что питание станции перешло на резервные трансформаторы.
При этом 3 июля Карчаа заявлял, что страны Запада могут организовать специальную операцию на ЗАЭС, которая бы привела к ядерному инциденту и создала бы правовой «шлюз» для легализации участия НАТО в украинском конфликте.
«В этот раз они не имитируют угрозу, они ее намерены реализовать. Во всяком случае, вероятность этого как никогда высока», — отметил он в разговоре с ТАСС.
В свою очередь Украина тоже обвинила Россию в подготовке атаки на ЗАЭС. По словам президента Украины Владимира Зеленского, РФ якобы хочет либо «имитировать удар по станции», либо у нее «другой сценарий». Со ссылкой на разведку он утверждал, что Россия разместила предметы, похожие на взрывчатку, на крыше энергоблоков станции. После этого Минздрав Украины вечером 4 июля выпустил рекомендации для граждан на случай взрыва на ЗАЭС, которого так и не произошло.
Между тем боевые действия на Украине продолжаются с высокой интенсивностью. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) 4 июля сообщило, что ВСУ вечером выпустили десять снарядов по Макеевке и 16 — по Донецку. Как сообщил Telegram-канал WarGonzo, в Донецке был слышен сильный хлопок от прилета ракеты, после чего был слышен еще один. Отмечается, что от попадания произошло повреждение Макеевской клинической больницы № 2.
«За пару кварталов от больницы стали заметны сильные разрушения фасадов, некоторые кварталы были обесточены. Сама больница пострадала не столь значительно. Очевидно, удар пришелся где-то рядом. Взрывная волна прошла насквозь некоторых домов. По словам жителей – много контуженных, несколько человек увезли в больницу с повреждениями. Незадолго до происшествия в небе был замечен беспилотник», - говорится в сообщении.
По последней информации СЦКК, не менее 36 человек пострадали в результате атаки со стороны ВСУ по Макеевке.
«Ранения различной степени тяжести получили 36 гражданских лиц, в том числе дети: девочка 2021 года рождения и мальчик 2016 года рождения», — говорится в сообщении.
Тем временем российская армия продолжает поражать позиции ВСУ. Начальник пресс-центра группировки российских войск «Юг» Вадим Астафьев 5 июля сообщил, что военные нанесли ракетно-бомбовые и артиллерийские удары по местам дислокации батальона «Кракен» и «Грузинского легиона» на Соледаро-Артемовском и Александро-Калиновском направлениях.
«Огневому поражению подверглись пункт временной дислокации, район сосредоточения резервов 54-й механизированной бригады ВСУ вблизи населенных пунктов Дылеевка и Белая Гора, а также места дислокации подразделений "Кракен" и 24-й механизированной бригады ВСУ в районе Торецка», - приводит ТАСС слова Астафьева.
При этом ВСУ продолжают попытки наступления. По данным Telegram-канала «НгП раZVедка», украинские военные перебрасывают силы численностью до танкового батальона в район Степногорска (Запорожская область). Отмечается, что ВСУ хотят атаковать позиции ВС РФ к 5:00 5 июля в районе линии обороны 19-й мотострелковой дивизии.
«Параллельно с этим, силы противника приступили к ликвидации минно-взрывных заграждений по линии населенных пунктов Копани - Работино, что косвенно говорит о намерении противника начать наступательные действия на данном направлении. Ожидается начало масштабного наступления противника в направлении основного удара на линии Степовое - Жеребянки, и флангового удара на линии Новоданиловка - Работино», - говорится в сообщении.
Член Главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов также сообщил, что поступает информация о готовности ВСУ к наступательным действиям под утро 5 июля. Со своей стороны, руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин ночью 5 июля заявил, что украинская армия готовится к наступлению в зоне ответственности 291-го полка на Запорожском направлении.
«Идет концентрация сил. Готовимся встречать», - написал Рогозин в своем Telegram-канале.
Наступление Украины на Запорожском, Артемовском и Южно-Донецком направлениях началось 4 июня. Позднее президент России Владимир Путин отмечал, что ВСУ несут большие потери, не добиваясь успеха ни на одном направлении, сообщает «Радиоточка НСН».
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