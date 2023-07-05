Готовимся отвечать: В Запорожье ждут серьезного удара ВСУ после «ложной атаки» ЗАЭС

До этого, днем 4 июля, Карчаа сообщил, что минувшей ночью Киев отключил Днепровскую линию электропередачи, снабжающую электричеством ЗАЭС. Тогда пресс-служба эксплуатирующей организации ЗАЭС уточнила, что питание станции перешло на резервные трансформаторы.

При этом 3 июля Карчаа заявлял, что страны Запада могут организовать специальную операцию на ЗАЭС, которая бы привела к ядерному инциденту и создала бы правовой «шлюз» для легализации участия НАТО в украинском конфликте.

«В этот раз они не имитируют угрозу, они ее намерены реализовать. Во всяком случае, вероятность этого как никогда высока», — отметил он в разговоре с ТАСС.

В свою очередь Украина тоже обвинила Россию в подготовке атаки на ЗАЭС. По словам президента Украины Владимира Зеленского, РФ якобы хочет либо «имитировать удар по станции», либо у нее «другой сценарий». Со ссылкой на разведку он утверждал, что Россия разместила предметы, похожие на взрывчатку, на крыше энергоблоков станции. После этого Минздрав Украины вечером 4 июля выпустил рекомендации для граждан на случай взрыва на ЗАЭС, которого так и не произошло.

Между тем боевые действия на Украине продолжаются с высокой интенсивностью. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) 4 июля сообщило, что ВСУ вечером выпустили десять снарядов по Макеевке и 16 — по Донецку. Как сообщил Telegram-канал WarGonzo, в Донецке был слышен сильный хлопок от прилета ракеты, после чего был слышен еще один. Отмечается, что от попадания произошло повреждение Макеевской клинической больницы № 2.

«За пару кварталов от больницы стали заметны сильные разрушения фасадов, некоторые кварталы были обесточены. Сама больница пострадала не столь значительно. Очевидно, удар пришелся где-то рядом. Взрывная волна прошла насквозь некоторых домов. По словам жителей – много контуженных, несколько человек увезли в больницу с повреждениями. Незадолго до происшествия в небе был замечен беспилотник», - говорится в сообщении.