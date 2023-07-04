Минздрав Украины выпустил рекомендации на случай взрыва на ЗАЭС

В рекомендациях говорится, что жители потенциальной зоны радиационной аварии должны быть готовы к эвакуации. Минздрав посоветовал оставаться в помещении или самостоятельно добраться до укрытия как можно скорее.

«Следите за дальнейшими сообщениями и следуйте инструкциям от властей», - сказано в документе.

Также министерство рекомендовало иметь при себе «тревожный чемоданчик» с личными документами, маской или респиратором, сменной одеждой и обувью, минимальным запасом еды и воды.

Советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа предупредил, что Украина может атаковать ЗАЭС в ночь на 5 июля. По его словам, Киев собирается ударить по станции ракетой «Точка-У» с боеголовкой, начиненной радиоактивными отходами, передает «Радиоточка НСН».

