Минздрав Украины выпустил рекомендации на случай взрыва на ЗАЭС
Министерство здравоохранения Украины распространило рекомендации на случай взрыва на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом пишет ТАСС.
В рекомендациях говорится, что жители потенциальной зоны радиационной аварии должны быть готовы к эвакуации. Минздрав посоветовал оставаться в помещении или самостоятельно добраться до укрытия как можно скорее.
«Следите за дальнейшими сообщениями и следуйте инструкциям от властей», - сказано в документе.
Также министерство рекомендовало иметь при себе «тревожный чемоданчик» с личными документами, маской или респиратором, сменной одеждой и обувью, минимальным запасом еды и воды.
Советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа предупредил, что Украина может атаковать ЗАЭС в ночь на 5 июля. По его словам, Киев собирается ударить по станции ракетой «Точка-У» с боеголовкой, начиненной радиоактивными отходами, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минздрав Украины выпустил рекомендации на случай взрыва на ЗАЭС
- «Зенит» проиграл сербской «Црвене Звезде» в домашнем матче
- Премьер Румынии призвал разместить в стране войска ФРГ
- Georgian Airways запустит рейсы из Москвы в Ниццу
- СМИ: россияне начали массово избавляться от дач в Финляндии
- Медведев назвал нынешнее время очень жестким
- Генерал США Миллер озвучил сроки окончания контрнаступления ВСУ
- «Росэнергоатом»: Киев намерен ударить по ЗАЭС в ночь на 5 июля
- Экс-разведчик США Риттер назвал преимущество России в борьбе с НАТО
- Гладков оценил стоимость восстановления инфраструктуры Белгородской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru