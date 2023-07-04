Минздрав Украины выпустил рекомендации на случай взрыва на ЗАЭС

Министерство здравоохранения Украины распространило рекомендации на случай взрыва на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом пишет ТАСС.

Украина отключила снабжающую Запорожскую АЭС линию электропередачи

В рекомендациях говорится, что жители потенциальной зоны радиационной аварии должны быть готовы к эвакуации. Минздрав посоветовал оставаться в помещении или самостоятельно добраться до укрытия как можно скорее.

«Следите за дальнейшими сообщениями и следуйте инструкциям от властей», - сказано в документе.

Также министерство рекомендовало иметь при себе «тревожный чемоданчик» с личными документами, маской или респиратором, сменной одеждой и обувью, минимальным запасом еды и воды.

Советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа предупредил, что Украина может атаковать ЗАЭС в ночь на 5 июля. По его словам, Киев собирается ударить по станции ракетой «Точка-У» с боеголовкой, начиненной радиоактивными отходами, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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