Рогов: Украина готовится к наступлению на Запорожском направлении

По его словам, это может случиться под утро 5 июля. Отмечается, что украинская армия перебрасывает силы из состава 116-й отдельной механизированной бригадой численностью до танкового батальона, в район Степногорска.

Начало масштабного наступления ожидается на линии Степовое — Жеребянки, флангового — Новоданиловка — Работино.

Ранее стало известно о переходе российских Вооруженных сил в активную оборону на линии фронта в Запорожской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

