Рогов: Украина готовится к наступлению на Запорожском направлении

Украинские Вооруженные силы готовятся к наступлению, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова.

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По его словам, это может случиться под утро 5 июля. Отмечается, что украинская армия перебрасывает силы из состава 116-й отдельной механизированной бригадой численностью до танкового батальона, в район Степногорска.

Начало масштабного наступления ожидается на линии Степовое — Жеребянки, флангового — Новоданиловка — Работино.

Ранее стало известно о переходе российских Вооруженных сил в активную оборону на линии фронта в Запорожской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:Вооруженные Силы РФВСУУкраинаСпецоперация

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