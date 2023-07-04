«Росэнергоатом»: Киев намерен ударить по ЗАЭС в ночь на 5 июля
Украина в ночь на 5 июля намерена атаковать Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Об этом заявил советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа, пишет РИА Новости.
Он отметил, что Киев собирается ударить по станции ракетой «Точка-У» с боеголовкой, начиненной радиоактивными отходами. Также Украина намерена использовать беспилотники-камикадзе, сказал представитель «Росэнергоатома».
Украина 4 июля отключила снабжающую ЗАЭС Днепровскую линию электропередачи.
Председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 30 июня сообщил, что Киев готовится эвакуировать население территорий рядом с ЗАЭС. По его словам, на первом этапе планируется вывезти 168 тысяч человек, передает «Радиоточка НСН».
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