Рогов: Киев готовит эвакуацию населения территорий рядом с ЗАЭС
Власти Украины разрабатывают план эвакуации населения с территорий, прилегающих к Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом в беседе с РИА Новости сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, Киев утвердил нормативы на случай чрезвычайной ситуации на ЗАЭС. Он уточнил, что на первом этапе планируется эвакуировать168 тысяч человек, из них из Запорожской области - 138 тысяч.
Рогов отметил, что власти Украины также готовят пункты очистки от радиации и сбора эвакуированных из потенциально опасной зоны. Глава общественного движения призвал международные структуры отреагировать на действия Киева.
В эфире телеканала «Соловьев Live» советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа назвал действия украинских властей признаками подготовки теракта, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru