Рогов: Киев готовит эвакуацию населения территорий рядом с ЗАЭС

Власти Украины разрабатывают план эвакуации населения с территорий, прилегающих к Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом в беседе с РИА Новости сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

В Киеве начали устанавливать дополнительные приборы для измерения радиации

По его словам, Киев утвердил нормативы на случай чрезвычайной ситуации на ЗАЭС. Он уточнил, что на первом этапе планируется эвакуировать168 тысяч человек, из них из Запорожской области - 138 тысяч.

Рогов отметил, что власти Украины также готовят пункты очистки от радиации и сбора эвакуированных из потенциально опасной зоны. Глава общественного движения призвал международные структуры отреагировать на действия Киева.

В эфире телеканала «Соловьев Live» советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа назвал действия украинских властей признаками подготовки теракта, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭвакуацияЗапорожьеУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры