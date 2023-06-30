Рогов: Киев готовит эвакуацию населения территорий рядом с ЗАЭС

По его словам, Киев утвердил нормативы на случай чрезвычайной ситуации на ЗАЭС. Он уточнил, что на первом этапе планируется эвакуировать168 тысяч человек, из них из Запорожской области - 138 тысяч.

Рогов отметил, что власти Украины также готовят пункты очистки от радиации и сбора эвакуированных из потенциально опасной зоны. Глава общественного движения призвал международные структуры отреагировать на действия Киева.

В эфире телеканала «Соловьев Live» советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа назвал действия украинских властей признаками подготовки теракта, передает «Радиоточка НСН».

