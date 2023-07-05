Число пострадавших при обстреле Макеевки возросло до 36
5 июля 202304:02
Растет количество пострадавших после обстрела Макеевки со стороны Киева, сообщает представительство ДНР в СЦКК.
В настоящее время известно, что травмы получили 36 человек.
В городе зафиксированы многочисленные разрушения жилых домов и административных зданий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru