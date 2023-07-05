Число пострадавших при обстреле Макеевки возросло до 36

Растет количество пострадавших после обстрела Макеевки со стороны Киева, сообщает представительство ДНР в СЦКК.

Взрыв в Макеевке: выбиты стекла в сотнях домов

В настоящее время известно, что травмы получили 36 человек.

В городе зафиксированы многочисленные разрушения жилых домов и административных зданий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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