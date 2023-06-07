«Допустить ВСУ нельзя!»: Экс-главком Сухопутных войск РФ призвал усилить оборону ЗАЭС
Украина начала проводить разведку боем 4 июня, ВСУ не вводили все свои силы, наступление еще впереди, отметил в эфире НСН генерал Владимир Болдырев.
Обмеление Каховского водохранилища не увеличит шансы ВСУ на форсирование Днепра, так как там все равно останется вода, заявил экс-главком Сухопутных войск РФ, генерал армии Владимир Болдырев в интервью НСН. При этом он отметил, что ВС РФ должны усилить оборону Энергодара и Запорожской АЭС, чтобы быть готовыми ко всему.
Накануне член администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил ТАСС, что Каховское водохранилище через два-три дня прекратит существование из-за падения уровня воды в результате подрыва Украиной дамбы одноименной ГЭС. По его словам, сформируется новое русло Днепра. Болдырев отметил, что форсирование Днепра для Украины может стать еще сложнее.
«Ситуация на Каховской ГЭС не увеличивает шансы ВСУ на форсирование Днепра. Там наоборот, наверное, оно будет более затруднено. Водохранилища не то чтобы не станет... Уровень уменьшится. В любом случае, это серьезная преграда, не будут же по асфальту наступать через водохранилище. Оборону Энергодара и Запорожской АЭС стоит, безусловно, укреплять. Охрану станции нужно усилить. Это один из основных объектов, который подлежит усиленной охране и обороне. Допустить ВСУ туда нельзя», - сказал Болдырев.
По его словам, Украина начала проводить разведку боем 4 июня, а не наступление. Болдырев выразил уверенность, что ВСУ еще не вводили все свои силы в бой.
«Думаю, все еще продолжится, основные силы в сражение они еще не ввели. Полагаю, что это достаточно сильная и крупная разведка боем. Ожидать можно всякого… Они попытались нанести удар на нескольких направлениях, теперь могут нанести один отвлекающий удар. Но главные силы в сражение не введены, нужно ожидать развития событий», - резюмировал собеседник НСН.
Ранее эксперт бюро военно-политического анализа, подполковник запаса Павел Калмыков в интервью НСН заявил, что после вялой попытки наступления ВСУ будут искать самый слабый участок в обороне российской армии. По его словам, украинские войска сформируют ударный кулак лишь на одном направлении – на Харьковском, после чего снова пойдут в бой, сообщает «Радиоточка НСН».
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