Генерал США Миллер озвучил сроки окончания контрнаступления ВСУ
Продолжение контрнаступления ВСУ будет кровавым для Украины, заявил американский генерал Марк Миллер. Его слова приводит издание Handelsblatt.
По его мнению, в июле контрнаступление ВСУ не завершится. Оно может продлиться до середины сентября, считает генерал.
Военный назвал проблемой для ВСУ созданные российскими военными минные поля. Ситуацию для украинской армии осложняет превосходство авиации РФ в воздухе, указал представитель ВС США.
Украинские войска изменили стратегию контрнаступления, сообщил в своих соцсетях секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов. Он отметил, что ВСУ действуют «спокойно и взвешенно», передает «Радиоточка НСН».
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